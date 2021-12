Cinco preguntas que nos deja Spider-Man no Way Home

Spider-Man: No Way Home es una película que es difícil de olvidar. No solo nos trae una cantidad impresionante de cameos, además del primer equipo de multiversos en live action, sino que además es una de esas cintas que se siente como la conclusión perfecta (incluso si Marvel ha confirmado que no tiene planes de que este filme sea el último de Tom Holland en el MCU).

Sin embargo, también es una película que deja una cantidad importante de preguntas en el tintero. Algunas es más que probable que las resolvamos pronto, mientras que otras parecen ser de esas dudas de las que no tendremos una respuesta decente en algún tiempo.

En ENTER.CO hemos escogido cinco de las preguntas que más nos llamaron la atención.

¿Qué pasa con Daredevil?

Una de las sorpresas que deja la película es el debut de Charlie Cox como el Matt Murdock del MCU. Marvel Studios ya había anticipado que el actor regresaría al rol del demonio de Hell’s Kitchen (algo que celebra cualquier persona que haya visto su serie de Netflix). Algo que, además, parecía casi confirmado con la presentación del Kingpin de Vincent D’Onofrio.

La pregunta ahora es: es este mismo Matt Murdock el que vimos en la serie de Netflix. Es una duda importante, porque el tono que ha manejado Disney con sus personajes es bastante diferente al de la serie del servicio de streaming. También implicaría tener que aceptar a la serie de Netflix… sin realmente aceptarla.

¿Es el fin de los trajes especiales de Spider-Man?

Al final de la cinta vemos que Peter ha decidido continuar su vida de súper héroe, ahora sin el apoyo de la mayoría de personas que una vez lo conocieron. Esto también significa que los trajes de Tony Stark, así como el soporte de Happy Hogan son parte del pasado. De hecho, la última escena nos muestra a Peter cociendo un nuevo traje (inspirado en las versiones que conoció en No Way Home).

¿Significa esto que en la próxima película no tendremos más trajes con nanotecnología o brazos de araña metálicos?

Es Ned Leeds el un mago (o el próximo Hobgoblin)

Ned siempre ha sido una figura de apoyo para Spider-Man. Pero ahora que él se ha convertido en otra persona más, su conexión con el mundo de los súper héroes ha terminado. Lo que es una lástima, pues No Way Home insinúa que tiene bastante potencial como hechicero cuando es capaz de convocar varios portales, pese a no tener entrenamiento alguno.

La película también aborda el hecho de que, en los cómics, Ned asume el manto del Hobgoblin (que es un personaje diferente al Duende Verde, siendo en la mayoría de casos una competencia directa del villano). Por supuesto, la mayor diferencia está en que en este mundo no existe Oscorp y que ahora Ned está lejos de cualquier evento que lo pudiera convertir en el villano… pero esperamos que de alguna manera él termine de nuevo descubriendo su potencial para ser más que ‘el tipo en la silla’.

¿Nunca vamos a hablar del tío Ben?

Una de las mayores diferencias que tiene el Peter Parker del MCU con el de los otros universos está en la ausencia del tío Ben. En la historia tradicional de Spider-Man es la relación con su tío y su muerte la que define al personaje, así como su sentido de la justicia. Es curioso que es esta película la que parece crear este momento de ‘origen’ del personaje al entregarle ese momento con la muerte de la tía May, que de hecho es quien pronuncia las famosas palabras: “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Lo que despierta la pregunta de si el tío Ben simplemente no es un factor a considerar en el MCU. Es curioso que llevamos al menos seis películas con Spider-Man (contando Civil War y Avengers: Endgame) y todavía no tenemos los detalles de los orígenes de Spider-Man (además de algunas frases sin mayor contexto).

¿Recordará MJ a Peter?

Sabemos que Marvel y Sony tienen planes para más películas de Marvel. La duda es si, ahora que Peter ha sido olvidado por el resto del mundo, la historia continuará haciendo seguimiento el destino de ella y Ned. Una ruta que puede tomar es la de presentar a nuevos personajes. Por ejemplo, Peter podría conocer a la versión de Gwen Stacey de universo del MCU. Otra alternativa romántica sería la aparición de Black Cat (la ladrona villana/romance de Parker).

Esta última alternativa parece la más interesante, considerando que el personaje no ha recibido ninguna versión en la pantalla grande. Tendremos que esperar y ver.

Imágenes: Sony Pictures