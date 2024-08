Charithra Chandran, la actriz que interpretará a Vivi en el ‘One Piece’ de Netflix, promete a los fans que estarán ‘orgullosos’

Netflix ha soltado una de las bombas de información más importantes sobre la segunda temporada del live action de ‘One Piece’ y finalmente ha confirmado la identidad de la actriz que interpretará a la princesa Vivi/Miss Wednesday: Charithan Chandran.

Her past is shrouded in secrecy but her skills as a Baroque Works agent are unmatched. Here’s your first look at the face of Miss Wednesday! #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/bGxeb1mFP7 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 23, 2024

Chandran, de origen británico, ya había debutado antes en Netflix con su rol en Bridgerton, en el que interpretó a Edwina Sharma. Sin embargo, en esta ocasión el rol que ha decidido aceptar viene con un grupo de fans bastante dedicado que tienen altas expectativas sobre la próxima temporada de la adaptación.

A través de un video en redes sociales Chandran se presentó de manera oficial a los fans, al mismo tiempo que les prometió que estarán contentos con su versión de Vivi.

“Estoy muy feliz de unirme al elenco de One Piece y estoy muy agradecida con Oda sensei por confiarme el rol de Vivi”, aseguró la actriz en el video. “Sé cuánto significa para todos ustedes y voy a trabajar muy duro para hacerle justicia y que todos ustedes estén orgullosos”.

Dearest pirates, Charithra Chandran is joining the crew of ONE PIECE as Miss Wednesday!! pic.twitter.com/j945bvK8XX — Netflix (@netflix) August 23, 2024

A continuación, daremos spoilers del anime y manga de One Piece.

El personaje de Vivi es uno de los más queridos por los fans de ‘One Piece’ debido a que es considerado como uno de los miembros de la tripulación de One Piece ‘ad merito’. Inicialmente presentada como uno de los agentes de Baroque Works, pronto Vivi revela que se infiltró en la organización con el objetivo de descubrir la identidad del hombre que estaba creando una guerra civil en su país: Crocodile. En el arco actual de ‘One Piece’ el personaje ha regresado… pero al ritmo del live action sería optimista pensar que algún día llegaremos a verla de nuevo.

El anuncio de Vivi hace parte de una tanda de nuevas presentaciones que se ha realizado a lo largo de la semana. El pasado 23 de agosto, por ejemplo, se anuncio que el actor Sendhil Ramamurhy interpretará al rey Nefertari Cobra, el padre de Vivi y además el gobernante de Arabasta: el destino de la tercera temporada y el hogar de una de las temporadas más queridas de los fans del manga y anime.

In the heart of The Desert Kingdom of Alabasta, where rebellion stirs and secrets are buried, stands a King like no other. Introducing Nefertari Cobra, the pillar of integrity in a kingdom at crossroads. 🐫🌴 #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/daCvHeh9RJ — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 22, 2024

También se confirmó a Katey Sagal como la doctora Kureha y de Mark Harelik como el Dr. Hiriluk .

La única pregunta que muchos tienen es si con el anuncio de Vivi terminarán las revelaciones sobre el elenco de ‘One Piece’. El servicio de streaming ha mantenido en silencio quién interpretará a Chopper, el médico de la tripulación. Tampoco hemos recibido confirmación de si en esta temporada veremos el debut de Nico Robin/Miss All Sunday, aunque parece casi seguro que la veremos considerando que su aparición es el cierre del arco de ‘Whiskey Peak’.

Imágenes: Netflix y One Piece