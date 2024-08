El live action de One Piece ya tiene a su Doctora Kureha (y no es Jamie Lee Curtis)

Mucha atención, porque es una semana importante de anuncios para el live action de One Piece. Comenzamos la semana con la confirmación de nuevos actores para su elenco y, más importante, un anuncio que muchos estaban esperando: la confirmación de la actriz que interpretará a la Doctora Kureha.

A través de su cuenta en Twitter, el live action presentó a Katey Sagal como la doctora Kureha. Sagal es mejor conocida por ser la protagonista de la versión americana de ‘Cazado y Con Hijos’, así como la voz de Leela en ‘Futurama’.

Aunque para muchos puede ser una decepción la confirmación de que Jamie Lee Curtis no interpretará a Kureha, desde hacia más de un mes habíamos recibido la confirmación de que la actriz no iba a hacer parte de la segunda temporada del live action de One Piece debido a conflictos con su agenda (principalmente la grabación de la secuela de ‘Viernes de Locos’).

El segundo anuncio realizado es el del padre adoptivo de Chopper, el Dr. Hiriluk, que será interpretado por el actor Mark Harelik (Preacher). Aunque Harelik es un actor menos conocido, hasta el momento la serie de Netflix ha tenido aciertos del 100% con cada una de sus elecciones para el show, así que podemos anticipar que una de las preguntas que se le hizo en su audición fue “¿qué tan fácil puedes hacer llorar a un adulto utilizando solo un discurso?”.

No es todo. Desde ya se anticipó que los próximos días Netflix revelará más actores de la segunda temporada del show. Por supuesto, en estos momentos hay tres personajes que todavía no han sido revelados: Vivi/Miss. Wednesday, Nico Robin/Miss. All Sunday y Chopper. Es claro que para este viernes 23 de agosto ya deberíamos poder poner un rostro en cada uno de estos personajes.

La otra duda es si Netflix también revelará algunos personajes cuya aparición podría ser una sorpresa. Por ejemplo, Dragon (el padre de Luffy y líder de la armada revolucionaria) que tiene un cameo muy corto en el arco de Loguetown. Algo similar puede ocurrir con Crocodile que oficialmente no es revelado hasta el inicio de ‘Arabasta’, pero puede aparecer antes de tiempo en el live action.

Netflix también confirmó que el live action solo se encargará de adaptar los arcos de Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden y Drum Island. Esto significa que en la segunda temporada no veremos nada de Arabasta.

por ahora no hay una fecha de estreno para la segunda temporada del live action de ‘One Piece’.

Noticia en desarrollo