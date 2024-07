Channing Tatum le agradece a ‘Deadpool y Wolverine’ por la oportunidad de ESE cameo

A continuación, daremos spoilers de ‘Deadpool y Wolverine’.

‘Deadpool y Wolverine’ está lleno de cameos maravillosos, pero sin dudo uno de los más extraños e inesperados es el del Gambito de la película cancelada de Twenty Century Fox. Quizás una de las razones por las que su aparición en la cinta fue una sorpresa es porque a estas alturas la mayoría de nosotros había olvidado por completo el proyecto. Precisamente por el actor decidió compartir, a través de redes sociales, un agradecimiento a Ryan Reynolds.

El mensaje fue compartido a través de su perfil en Twitter/X en el que compartió dos fotos con Reynolds durante la Comic Con:

“Estas imágenes tienen casi 10 años de diferencia. Me senté entre la audiencia cuando Ryan Reynolds mostró su primer vistazo de Deadpool 1 al mundo y creo que corrí al escenario inmediatamente después y lo encontré y creo que simplemente lo abracé y dije como ‘qué rayos’, lo hiciste, hombre. Es perfecto. Realmente no lo conocía en absoluto en ese entonces. Pero desde entonces puedo decir que casi nadie me ha respaldado en esta industria más que Ryan Reynolds”.

El actor luego habló de la película cancelada de Gambit y de la importancia que tiene para él la decisión de Reynolds de traer de regreso el personaje, así como el voto de confianza que tuvo Shawn Levy, director de la cinta, de apostar por incluirlo en el filme:

“Pensé que había perdido a Gambit para siempre. Pero luchó por mí y por Gambit. Probablemente le estaré en deuda para siempre. Porque no estoy seguro de cómo podría hacer algo que fuera igual a lo que esto ha significado para mí. Te amo amigo, Shawn Levy también. Realmente un creador tan brillante en todos los niveles. Todo pasa por una razón. Estoy muy agradecido de estar en esta película. Es una obra maestra en mi opinión. Y simplemente pura alegría. Literalmente estaba gritando en el teatro. ¡¡LFG!! #deadpoolywolverine”.

These pictures are almost 10 years apart to the day. I sat in the audience when Ryan Reynolds showed his first peek of Deadpool 1 to the world and I think I ran back stage right after and found him and I think I just hugged him and was like holy shit you did it man. It’s perfect.… pic.twitter.com/B5viY2f7nl

