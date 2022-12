Black Panther: Wakanda Forever tenía un final diferente planeado para Okoye

Ahora que estamos a puertas de finalizar el año y estamos haciendo un balance de las películas que llegaron, es momento de aceptar que Black Panther: Wakanda Forever quizás fue una de las decepciones más notorias. La cinta como tal es la menos problemática del trío que llegó en 2022, pero su acto final deja mucho que desear. Y lo curioso es que con cada entrevista descubrimos que la versión final de esta película tiene muchas diferencias con los planes o ideas que originalmente se tenían.

Por ejemplo, Danai Gurira que interpreta a Okoye en el filme, reveló que el destino de su personaje en una versión inicial de Wakanda Forever separaba a la líder de las Dora Milaje de Wakanda de manera mucho más definitiva. De acuerdo con la actriz, en esta versión Okoye renunciaba como guardaespaldas de Wakanda:

“Y luego hay otro momento clave mío, que es realmente mi personaje diciéndole adiós a Shuri, y ella la encuentra en Haití inesperadamente, y Shuri dice: ‘¿Vas a volver con el Dora?’ y mi personaje dice que no. Y ella dijo: ‘¿Adónde vas a ir?’, y yo estaba como donde me lleve mi traje azul, y Okoye simplemente se va. Y tienen un hermoso momento, y luego ella simplemente se va. Coogler (el director de las películas) estaba diciendo que es como este momento de las películas de kung fu, donde el protagonista simplemente se va. Ella simplemente se marcha. No sabemos adónde va Okoye. Ella estaba luchando por mantener esa posición, y luego la dejó ir. Ese es su tipo de arco, que ella deja ir. Y no sabemos a dónde lleva eso”.

Por supuesto, el destino final de Okoye resulta ser muy diferente en la película. Después de la batalla contra Namor la vemos rescatar a Everett Ross (Martín Freeman) y ser restituida como la líder del Dora Milaje, al mismo tiempo que mantiene su traje de los Ángeles de Medianoche. Sin embargo, la idea de ella abandonando su posición también tiene sentido, al menos dentro de los arcos del show.

Wakanda Forever tiene una escena bastante intensa en la que la reina Ramonda le recrimina a Okoye el que haya sido incapaz de defender a sus hijos, primero cuando se puso del lado de Killmonger en la primera películas y luego cuando permitió que Namor secuestra a Shuri en las profundidades del océano. Es un arco interesante, porque añade un peso extra en la idea de Okoye lidiando con el luto por su anterior rey y la idea de que no ha cumplido con su rol principal. Un tema que, por desgracia, es descartado casi que por completo en el arco final.

Dicho esto, es posible que al final del día veamos alguna versión de esta idea en el MCU. Sabemos que Marvel Studios está produciendo una nueva serie inspirada en Pantera Negra que se centrará en los eventos dentro del país y que tendrá como protagonistas principales al Dora Milaje, incluyendo a Okoye. Aunque los detalles del proyecto son escasos, será interesante ver si este show explora más a un personaje como es el que interpreta Gurira. Es una idea mucho más atractiva ahora que sabemos que en algún momento Wakanda entrará en guerra con los Estados Unidos, con los eventos de la película más reciente confirmando un choque cuando este y otros países vayan detrás del Vibranium que esconde sus paredes.

Imágenes: Marvel Studios