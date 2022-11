 Dolor, pena y héroes: Evaluación Wakanda por siempre

Sabes que Wakanda Por Siempre es una película diferente, cuando su inicio deja de lado la música de Marvel y en vez de eso la remplaza con el silencio de la brisa.

Sabíamos que no íbamos a estar frente a la película tradicional de Marvel. La muerte de Chadwick Boseman presentaba un dilema para el estudio. ¿Cómo justificar la ausencia de su estrella, contar una historia de acción y al mismo tiempo hacer un homenaje a la altura del actor?

Wakanda por siempre cumple con esto. Es una cinta que habla de una manera emotiva que la separa del resto de películas en su universo conectado. Las actuaciones de primer nivel de Angela Bassett (Ramonda) y Letitia Wright (Shuri) le dan a este filme un peso que a momentos la pone a una altura diferente de la precuela. También cuenta con un villano interesante, aunque algo simplificado (pero al menos esquiva los mayores males y pecados de estos personajes en el MCU). Por desgracia este homenaje también está acompañado de una historia que falla en proponer o incluso brindar una historia interesante a la pantalla grande.

Adiós, Chadwick

El dolor es el protagonista de Wakanda Por Siempre.

Con él inicia la película. Con él termina. Es el actor principal de esta película que con sus recursos busca contarnos la historia de la pérdida de alguien querido. Es algo rato en Marvel, que no es ajena a la muerte o despedidas de sus personajes. Pero el hecho de que sepamos la historia real de la ausencia quizás hace de estos sentimientos algo mucho más real.

Lo bueno es que la ausencia de Boseman/Tchalla no se siente como un vacío por llenar. No es utilizada de manera barata para ganar lágrimas. En vez de eso, es una presencia que llena el filme a través de la memoria del enorme personaje que fue y el grandioso actor que lo interpretó. Es complicado que no se le haga un nudo a la garganta cuando lo vemos sonreír. Es complicado no pensar en estos temas, porque Wakanda por siempre los usa como el motor emotivo de sus protagonistas.

Denle a esta mujer un Óscar

Nada de lo anterior podría ocurrir si no fuera por el excelente elenco de actores que Wakanda Por Siempre reúne. Ya la primera película nos había dejado impresionados con la potencia del Killmonger de Michael B. Jordan, para que la segunda parte nos golpee con más fuerza al mostrar el enorme rango que tiene Angela Bassett como la reina Ramonda con uno de los más poderosos discursos en la historia del MCU.

No podemos decir menos de Letitia Wright que pasa de ser una adolescente echando chispas en la primera película de Black Panther a mostrarse como una sobreviviente en la segunda película. No hay duda de que la elección de la actriz fue una de las mejores jugadas de Marvel, incluso si la historia de la película no termina de darle a su pantera negra los méritos para brillar.

No solo eso, sino que el Namor de Tenoch Huerta también tiene sus méritos. No es el mejor villano del MCU, ni mucho menos el mejor de Black Panther (Kill Monger se sigue llevando los méritos en ambas categorías), pero consigue entregar esta aura amenazadora y al mismo tiempo calmada. Su primera aparición demuestra por qué es una amenaza y al mismo tiempo no lo propone de inmediato como algún villano de cartón del MCU.

Una historia de Vibranium barato

Por desgracia, la historia de Wakanda Forever no es tan sólida como sus actuaciones. La historia que propone es demasiado básica, al menos para las intenciones emotivas que tiene inicialmente. Su conclusión estrella una batalla de siempre con una lucha interna… sin que ninguna de las dos peleas se siente con la misma fuerza que la mitad de la película. Este vendría a ser el principal problema de Wakanda Forever, con todo lo interesante de su propuesta jamás consigue atrapar al espectador con su acción o la propuesta de su historia.

Otro mal síntoma es el uso de Riri Williams/Iron Heart (Dominique Thorne). Su participación en la película se siente forzada. Sus conexiones con los conflictos de la historia nunca terminan de cazar y al final de la historia desaparece sin causar la explosión que se esperaría de la que viene a ser el remplazo de Iron-Man. Esperamos que su serie para Disney+ haga algo más para corregir ese golpe suave de su primera aparición.

Wakanda por siempre rescata el 2022 del MCU

Seamos francos. La fase 4 del MCU ha estado bien, pero lejos de lo esperado. 2022 fue un año particularmente difícil para la franquicia, con dos películas que fallaron en cumplir como secuelas. Wakanda Forever salva esta racha bajo el mérito de, al menos, no decepcionar.

Lo cierto es que Wakanda Por Siempre promete un tercer acto. Sería interesante ver qué ruta toma ahora la franquicia que ha hecho su homenaje a Boseman. El futuro promete para Wakanda, pero si algo nos dejado claro Marvel con su fase 4 es que, lastimosamente, nada es por siempre.

Wakanda Por Siempre está disponible en salas de cine desde el 10 de noviembre.