Better Call Saul, Barry y los otros ‘perdedores’ de los Emmy 2022

Este 13 de septiembre se celebraron los premios Emmy 2022, la ceremonia que busca reconocer lo mejor de la TV en el año. Si buscas por Internet seguramente encontrarás la lista completa de los ganadores de la noche, así como las decenas de notas hablando de las grandes victorias como la de El Juego del Calamar. Pero en un evento como este, la historia de los ‘perdedores’ es tan interesante como las de aquellos que regresan a casa con alguna estatuilla.

Y lo cierto es que hay algunas series que terminaron siendo bastante ignoradas en los Emmy 2022: un abogado, un asesino, un oficinista y un grupo de podcasters se reúnen en un bar a quejarse sobre cómo, una vez más, no terminaron ganando un Emmy que quizás merecían.

Barry

HBO Max en Colombia

Para ser justos con Barry, estaba compitiendo con Ted Lasso en la mayoría de categorías más importantes de la noche. Sin embargo, el número de nominaciones que tenía el show (14 nominaciones), fallando en llevarse alguna. Es una pena, considerando el nivel de calidad que Bill Hader y el resto del elenco trajeron en la temporada más reciente, que juega con la realidad, la moral e incluso el mismo humor negro que siempre ha caracterizado al show. –

Only Murders in the Building

Star+ en Colombia

Los números no mienten y por volumen de nominaciones Only Murders in the Building debía llevarse algo en la noche con sus 17 nominaciones. Sin embargo, este show solo se llevó tres categorías, ninguna de las importantes en la noche principal. Es una pena, pues la serie ha demostrado con creces ser una de las mejores cosas para ver por streaming en estos momentos, con una comedia que tiene todos los méritos para llevarse alguna de las categorías de la noche. Puede que solo hable de asesinatos en el edificio, porque nadie puede hablar de Emmys ganados.

Te puede interesar: Dónde ver las series nominadas a los premios Emmy 2022

Severance

Apple TV en Colombia

Apple no podía ganar todas… pero mentiríamos si no dijéramos que Severance era la principal de sus series a la que estábamos haciendo barra. El drama de TV se ha tomado una tormenta silenciosa, que por desgracia solo aquellos con Apple TV han podido ayudar a replicar. En términos de historia, concepto y lo nuevo que trae a la mesa, Severance debería haberse llevado alguna de las 14 categorías a la que estaba nominado… ¿podemos olvidar esta noche de decepciones?

Better Call Saul

Netflix en Colombia

La última Temporada de Better Call Saul es una obra maestra. Sí, la serie nunca generó tantas olas como se esperaba y su última temporada hizo menos ruido de lo esperado… pero en términos de calidad poco puede competir con ella. Duele además porque Bob Odenkirk, de manera literal, casi se mató por entregar una actuación que toca todas las fibras adecuadas con un capítulo final que cumple con todo aquello que esperábamos de la serie y más. No hay segundas oportunidades para Saul ni para su show. Pero solo esta vez nos hubiera gustado que el malo, al final, saliera ganando.

Stranger Things

Netflix en Colombia

Stranger Things nunca ha sido una favorita para ganar una de las categorías principales, especialmente considerando que está en la categoría de drama que es una de las más difíciles de la noche. Sin embargo, el hecho de que nuevamente haya salido sin alguna categoría, en la que es considerada una de sus mejores temporadas, es algo… extraño. La serie estrella de Netflix tiene una temporada más para brillar… pero no deberías poner tus esperanzas en que esto ocurra.

Imágenes: Archivo y montaje ENTER.CO