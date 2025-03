Barrios y salas donde se podrán ver gratis más de 60 películas del FICCI 64

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), el más antiguo de Latinoamérica, regresa en su edición 64 con una apuesta sólida por la diversidad, la memoria y las nuevas formas de narrar historias. Del 1 al 6 de abril, la ciudad amurallada se transformará en un gran escenario donde el cine iberoamericano y mundial se encuentran con el público, los creadores y la industria. Con más de 190 proyecciones y una agenda académica y cultural robusta, el festival se consolida como un espacio de encuentro y reflexión.



Este año, el FICCI rinde homenaje a las múltiples identidades que conforman el panorama cinematográfico contemporáneo. Desde la diáspora hasta las comunidades afro e indígenas, pasando por cuestiones de género y sostenibilidad, el festival destaca la importancia de narrativas que expandan la visión del mundo y abran espacios de conversación sobre la representación en el cine.

Bajo la dirección artística de Ansgar Vogt, la selección de películas apuesta por la innovación visual y narrativa, incorporando tanto cine de autor como propuestas que desafían las convenciones del lenguaje cinematográfico. Entre los estrenos más esperados se encuentran 60 producciones nacionales, 30 latinoamericanas y 20 mundiales, consolidando al FICCI como una plataforma clave para el descubrimiento de nuevas voces.

¿Dónde se podrán ver?

Las películas del FICCI 64 podrán disfrutarse en escenarios emblemáticos de Cartagena como el Teatro Adolfo Mejía, el Multiplex de Cine Colombia en Plaza Bocagrande y el Auditorio del Palacio de la Proclamación. Sin embargo, el festival no se limita a los espacios tradicionales, en su esfuerzo por democratizar el acceso al cine, el programa Cine en los Barrios llevará funciones especiales a distintas comunidades de la ciudad, convirtiendo plazas, parques y calles en auténticas salas de cine al aire libre.

Este año, barrios como La Boquilla, San Francisco, Nelson Mandela y El Pozón serán parte de esta iniciativa que busca acercar el cine a públicos que históricamente han tenido menos oportunidades de acceso a la cultura cinematográfica. La selección de películas para estas funciones ha sido curada especialmente para resonar con las experiencias y realidades de las comunidades locales, consolidando al festival como un espacio de transformación social.

Te puede interesar: Dónde ver las películas ganadoras de los premios Óscar 2025

Por otra parte, el FICCI 64 rendirá homenaje a dos grandes cineastas de la escena internacional: Pablo Larraín y Raoul Peck. El chileno Larraín ha marcado la cinematografía mundial con su exploración de la memoria y el poder en películas como No (2012) y Spencer (2021). Por su parte, el haitiano Peck, reconocido por obras como I Am Not Your Negro (2016), ha utilizado el cine como una herramienta de resistencia y denuncia social.

Además, el festival acogerá retrospectivas dedicadas a artistas como Jessica Sarah Rinland y Ana Vaz, así como una muestra especial de la Escuela de Berlín, en colaboración con el Goethe-Institut. Este enfoque permite no solo redescubrir a grandes creadores, sino también acercar al público a formas cinematográficas menos convencionales.

Por otro lado, el festival no solo es un espacio de exhibición, sino también de formación y fortalecimiento del sector audiovisual. A través de iniciativas como la Residencia FICCI, el Ópera Prima Lab II y el tradicional espacio de networking NIDO, el festival ofrece oportunidades para cineastas emergentes y profesionales de la industria. Además, en alianza con la Fundación Gabo, el Laboratorio de Imágenes en la Casa Gabo brindará un espacio para el análisis crítico y la exploración del lenguaje audiovisual.

Con esta edición, el FICCI reafirma su papel como un punto de encuentro fundamental para el cine iberoamericano. En un momento donde las narrativas están en constante transformación, Cartagena se convierte una vez más en el epicentro de un cine que no solo entretiene, sino que también cuestiona, emociona y deja huella.

Imagen: Archivo ENTER.CO