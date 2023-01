Avatar: El Camino del Agua es ahora la película más taquillera de Colombia

En adelante, cuando te pregunten cuál es la película más taquillera en la historia de Colombia, no tendrás que decir con temor si se trata de una de las versiones de ‘El Paseo’. Avatar: El Camino del Agua (The Way of Water en inglés), se ha convertido en la película más taquillera en la historia de Colombia.

La información, proviene de Cinecolor, que a través de un comunicado confirmó que la secuela de Avatar ha recaudado más de 59 mil millones de pesos para la fecha de publicación de este artículo. De acuerdo con las cifras presentadas, ‘El Camino del Agua’ ha permanecido como la película número uno en taquilla en las últimas cinco semanas (desde su estreno en el país). De hecho, se espera que esto se mantenga hasta el momento en que estrene ‘AntMan & The Wasp: Quantumania’ el próximo 16 de febrero.

En caso de que quieran resolver la duda, la película más taquillera antes de El Camino del Agua no era una de Dago García, sino que el lugar lo ocupaba ‘Avengers: Endgame’ con más de 58 mil millones de dólares.

Avatar se ha mantenido en buen camino para continuar recaudando y no sorprendería que terminara el año encabezando la lista de filmes más taquilleros del año. La cinta en estos momentos ha recaudado más 1.9 billones de dólares a nivel mundial. De hecho, en estos momentos la cinta se encuentra entre el top 10 de filmes más taquilleros de la historia ocupando el sexto lugar y superando a filmes como Spider-Man: No Way Home, Jurassic World y la primera película de Avengers, con muchas posibilidades de superar antes de finalizar el año a ‘Avengers: Infinity War’.

La cinta también se está preparando para una temporada de premios. En las últimas semanas consiguió una nominación en los Producers Guild of America (PGA) y también a seis premios Critics Choice, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, dos Globos de Oro, a Mejor Película y Mejor Director, y fue seleccionada como una de las mejores películas del año por la AFI y la National Board of Review. El Camino del Agua también se está presentando como un filme favorito para los premios Óscars 2023, siendo uno de los filmes garantizados en diferente categorías incluyendo la de mejor película del año.

Imágenes: 20th Century Studios