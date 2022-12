¿Tendrá Avatar una serie de televisión? James Cameron responde

Hemos visto algunas producciones que pasan de la pantalla grande a la pantalla chica; tal es el caso de Hannibal y Terminator, entre otras. Es por esto que los fans y la crítica esperan con ansias que varias de sus películas favoritas lleguen también a la televisión. En esta ocasión, se trata de ‘Avatar’, la película que pronto tendrá su secuela ‘Avatar 2: El Camino del Agua’, y de la cual se ha rumorado que llegará a la pantalla chica.

¿Podría Avatar dar el salto a la televisión? En una entrevista con The Hollywood Reporter, James Cameron, el director de ‘Avatar’, respondió finalmente a la pregunta y dejó claro que es un no rotundo. El cineasta descartó completamente la posibilidad de que Avatar tenga su propia serie de televisión, pues todo indica que no es un punto de interés para Cameron. Así mismo, el director de la película argumenta que quizás la serie televisiva sea viable en unos diez años o un lapso de tiempo semejante.

Por supuesto, las declaraciones de Cameron causaron sorpresa, puesto que el universo de Avatar parece que está extendiéndose cada vez más con múltiples direcciones distintas. Las nuevas fronteras de la saga incluyen todo tipo de recursos novedosos para la exploración de la historia central. Por ejemplo, el pasado noviembre se publicaron las novelas gráficas de la saga, ‘Avatar: The High Ground’ y ‘Avatar: Frontiers of Pandora’. Ambas novelas se encargan de analizar el mundo imaginado por Cameron desde la fauna y flora.

Por otro lado, Ubisoft, el gran desarrollador de videojuegos, también ha desarrollado un videojuego alrededor del mundo Avatar. En el videojuego, los jugadores podrán recorrer el universo cinematográfico a detalle. Pero, aunque Avatar se haya expandido a otros lugares como las novelas gráficas y los videojuegos, Cameron considera que la televisión no es un espacio ideal para profundizar en su creación más preciada.

“El problema con estos personajes generados por computadora es que son tan costosos y laboriosos que realmente no funcionan para la televisión”, explicó James Cameron. “Ahora, podríamos regresar dentro de 10 años, con mucho aprendizaje profundo. Con varias lecciones sobre cómo lograr insertar el concepto en la televisión. Sin duda, podríamos llegar la TV. Sin embargo, no me interesa en este momento”, concluyó.

Dicho así, las razones del director para no llevar Avatar a la pantalla chica son totalmente entendibles. Y es que el universo cinematográfico se basa en gran medida en un sistema de CGI (imágenes generadas por ordenador) realista con el que se le da vida a los personajes. Parte del gran éxito de la saga Avatar se debe a sus efectos creados en computador, a las múltiples plantas y criaturas.

Imagen: