Algunas de las series de Disney+ en el MCU sí tendrán temporada 2

WandaVision terminó la semana anterior, pero desde ya exigimos ver más de Wanda, en especial ahora que adoptado por completo su identidad como la Bruja Escarlata. Sabemos que regresará en ‘Dr. Strange and the Multiverse of Madness’. Pero desde ya lo que nos anticipa Kevin Feige es que la serie nunca se pensó como un producto más allá de su primera temporada. Esto significa que por ahora no hay planes de que tengamos una ‘WandaVision 2’, al menos no en el futuro cercano del MCU.

Pero, es natural que WandaVision solo tenga una temporada. Después de todo, la historia está centrada en dos personajes específicos y en una situación concreta. Pero no será la norma. Feige aseguró, en una entrevista para ScifiNow+, que algunas de las series que están planeadas para Disney+ del MCU sí tienen pensadas segundas temporadas, que de hecho serán sugeridas con los finales.

“La diversión del MCU es, obviamente, todo el cruce que podemos hacer entre series, entre películas. Siempre variará según la historia: a veces entrará en una segunda temporada, a veces entrará en una película y luego volverá a una serie. Hemos anunciado que Ms. Marvel, después de su debut en Disney +, participará en la segunda película de ‘Capitana Marvel’. Pero estamos pensando y planificando segundas temporadas para algunas de las próximas series”.

Es posible que Marvel opte por dar segundas temporadas a aquellos héroes cuyas historias pueden funcionar mejor en formato serie, pero con la posibilidad de aparecer como personajes secundarios en los eventos cinematográficos. Por otro lado, personajes como Wanda bien pueden tener su propia película en el futuro, ahora que la historia de WandaVision ha sido contada.

“He estado en Marvel demasiado tiempo para decir un no definitivo o un sí definitivo a cualquier cosa con respecto a tu pregunta sobre otra temporada de WandaVision, pero algunos de los programas que estamos a punto de comenzar a filmar, tenemos en mente una estructura. Algunos conducirán a una temporada dos y una temporada tres de una manera más directa que, digamos, un programa como WandaVision que claramente tiene una ‘sola función’. Pero es nuevo. Eso es parte de la creatividad divertida, emocionante y que aumenta la adrenalina que podemos hacer, gracias a Disney +, y realmente descubrir nuevas formas de contar historias. Quizás algún día trazaremos cinco temporadas de un programa, pero realmente nos estamos enfocando en ofrecer las mejores temporadas que podamos una a la vez hasta ahora”.

La siguiente serie en ser estrenada en Disney+ será ‘Falcon y el Soldado del invierno’, seguida en abril por ‘Loki’.

Imágenes: Disney+