A Metallica también le gustó ‘esa’ escena de Stranger Things 4

La escena de Master of Puppets de Stranger Things es de las mejores cosas en todo el show. Tanto, que hasta Metallica está de acuerdo.

A continuación, daremos spoilers de Stranger Things 4

Eddie se ha convertido con facilidad en uno de los personajes favoritos de Stranger Things. Y una escena que lo consolidó como alguien imposible de olvidar está en el momento en el que él y Dustin tocan Master of Puppuets en el tejado del tráiler para atraer a los demi bats.

Parece que no solo a los fans les gustó esta escena. La cuenta oficial de Metallica en Instagram publicó su reacción de esta escena y… sorpresa, les encantó. El mensaje fue compartido a través de sus redes sociales y a continuación les compartimos la traducción del mensaje.

“La forma en que los hermanos Duffer ha incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran «Master of Puppets» en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor. Todos estábamos emocionados de ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados… está tan extremadamente bien hecho, tanto que algunas personas pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn. en el tráiler!! ¿Qué tan genial es eso?”.

Aquí algo de trivia. Joseph Queen no es la persona que toca la versión que escuchamos en la serie. El logro es de nadie más que Tye Trujillo, el hijo de Robert Trujillo (bajista de Metallica), quien se encargó de grabar el solo de Eddie en el capítulo final del show. El mismo Robert utilizó su cuenta de Instagram para decir lo orgulloso que estaba por su participación en el show.

Metallica no es la única banda que ha felicitado a Stranger Things por el uso de la música. Kate Bush vio como Running up that Hill se tomó el top de la mayoría de servicios de streaming de música. Ella también ha sido bastante generosa en los elogios hacía la serie asegurando que “Estaba tan encantado de que los Duffer Brothers quisieran usar a RUTH para el tótem de Max, pero ahora que he visto toda esta última serie, me siento profundamente honrado de que la canción haya sido elegida para formar parte de su viaje en la montaña rusa. No puedo imaginar la cantidad de trabajo duro que se ha invertido en hacer algo a esta escala. Estoy impresionado. Han hecho algo realmente espectacular».

Imágenes: Netflix