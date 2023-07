A la película de Flash le ha ido tan mal… ¿que ahora la van a lanzar como un NFT?

‘Flash’ ha sido un fracaso espectacular. Contradiciendo todas las esperanzas que algunos tenían en el filme, la cinta terminó por impresionar poco a la crítica y la audiencia, con ingresos en su segunda semana que eran la crónica anunciada de un bombazo en taquilla. De hecho, las estimaciones actuales anticipan que la película podría significar una pérdida de hasta 200 millones de dólares para el estudio…

Y se nota un poco el desespero del estudio por sacar dinero a ‘Flash’ de cualquier manera posible. En especial cuando se anuncia que ‘Flash’ será la primera película en ser lanzada como un NFT…

¿Qué significa que Flash será lanzado como NFT?

Debido que, entre los estafadores de Internet, los monos aburridos y Logan Paul han monopolizado la conversación alrededor de estos cripto activos, los NFT se han convertido en este objeto imposible de concebir (o monetizar). Pero la manera más sencilla de explicarlo es que ‘Flash’ será lanzado con una función especial que hará que cada copia que se venda como un NFT sea ‘única en su tipo’.

It’s official, The Flash is the first new release movie to hit the blockchain! pic.twitter.com/sScukkA6Fw — Warner Bros. Digital Collectibles (@WarnerBrosNFT) July 14, 2023

Y ojo que no nos referimos a que las copias NFT tendrán una escena especial en la que Robert Pattinson es el nuevo Batman. Simplemente que la cinta será almacenada dentro de la cadena Blockchain y… que por esto vale la pena pagar el triple de lo que cuesta DVD de colección. No los culpamos si no entienden la lógica detrás de la estrategia de mercadeo de Warner. Nosotros tampoco lo hacemos.

De hecho, es cómico que Warner está promocionando este lanzamiento como la “primera película lanzada a través del Blockchain”, porque nadie (incluso las personas que promueven estos espacios en la web3) le encuentran mayor lógica a este lanzamiento. Si Warner quería ganarse a los criptobros entonces debio tomar una página del libro de Capcom y lanzar un NFT que acompañe versiones físicas de colección. Algo que los comentarios en Twitter demuestran.

¿Valdrá algo al final del día un NFT de la película de Flash? Es complicado saberlo, ya que se trata de una película querida o apreciada por los fans de DC. Si algo, es posible que el interés o el valor por esta película esté en que se trata de un ‘producto de la historia’ (por ser la primera cinta de Warner en ser lanzada dentro del Blockchain) … pero ¿merece la pena pagar de más por un recordatorio de uno de los mayores fracasos en la historia del estudio? Vamos a dejar a los seguidores de Flash decidir esto.

Por ahora puedes ver Flash en las salas de cine… Aunque la taquilla del filme nos sugiere que no falta mucho para que llegue a HBO Max.

