El NFT del primer tweet en la historia ahora no vale nada

El primer tweet de la red social fue escrito por su propio creador, Jack Dorsey pero éste ya no pertenece al ex CEO de Twitter. En el 2021, cuando los NFT estaban en pleno furor, Drosey consideró que vender el primer trino de la historia como un Token no Fungible sería una buena idea y lo fue; un inversionista pagó por él 2,9 millones, ahora ese NFT no vale nada.

Sina Estavi, un empresario criptomonedas adquirió hace un año el primer trino de Dorsey pero al intentar venderlo en abril de este año por $48 millones de dólares se encontró con que la máxima oferta era de $6,800 dólares…la cual debió aceptar. Tiempo después se volvió a poner en venta el NFT y esta vez ofrecieron $280 dólares por él. Ahora, una vez más puso el trino en venta y el panorama es más desalentador; los inversionistas solo están ofreciendo un máximo de $31 dólares por el tweet en OpenSea.

Este, sin duda es uno de los retrocesos más severos en la historia, la desvalorización de los Tokens no Fungibles. La pérdida en el valor del primer tuit en la historia se le atribuye a la caída que han tenido desde hace unos meses las criptomonedas y al desinterés que se ha generado alrededor de los NFT; estas dos causas han devaluado hasta un 98% el valor del NFT en tan solo un año.

Cuando Sina Estavi realizó la compra del tweet de Dorsey esperaba poder venderlo al menos a $48 millones de dólares pero se estrelló con una realidad totalmente diferente y desalentadora. Estavi considera aun esta pieza como “un pedazo de la historia de la humanidad”; sin embargo, el resto de inversionistas considera que no vale lo que piden por él o quizás consideren que si es importante pero debido a la crisis que enfrentan las criptomonedas no quieran arriesgarse a perder.

Imagen: Jack Dorsey