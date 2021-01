4 detalles del capítulo 3 de WandaVision

El capítulo más reciente de WandaVision ha aterrizado. Paul Bethany, que interpreta a Vision en la historia, ya había anticipado que sería algo completamente diferente. Y, vaya que cumplió esta promesa. En cierta manera este capítulo es una explicación de alguna de las preguntas que nos realizamos desde el episodio primero. Por supuesto, a estas alturas ya sabemos que en WandaVision los detalles son importantes y por eso en ENTER.CO hemos traído otra edición de algunas cosas que, sugerimos, tengas en cuenta conforme los siguientes episodios ocurran. Por supuesto, los spoilers están más que advertidos.

Poco después de Endgame

Hasta el momento no sabíamos cuándo exactamente ocurría WandaVision. Algunos, incluso, teorizaban que era posible que se tratara de una historia dentro del ‘universo paralelo’ en que fueron todos aquellos parte del blip. Pero desde el inicio del capítulo sabemos que esto está ocurriendo después de los eventos de ‘Endgame’ y la derrota de Thanos. ¿Cuándo exactamente?

El dato es soltado por Tayler Hayward que menciona que han pasado “tres semanas” desde el blip. Este no es un dato pequeño, pues nos indica de entrada que la crisis de Wanda ocurre poco después de que la vimos en el funeral de Tony (donde parecía estar bien). También nos indica que ocurren antes de los eventos de ‘Spider-Man: Lejos de casa’, que ocurren 8 meses después de la derrota de Thanos. En esta película vimos que Nick Fury se encuentra en una misión en el espacio, lo que de alguna manera puede terminar teniendo conexión con los eventos de WandaVision.

¿Quién es Agnes?

Uno de los datos más importantes que descubrimos en el episodio de WandaVision es que los habitantes de este pueblo no están muertos o son miembros de Hydra, como suponía una teoría. Por el contrario, son los habitantes de un pueblo que al parecer se encuentra atrapado bajo la ilusión de Wanda. Una parte del capítulo se encarga de mostrar cómo estas personas han sido seleccionadas para ‘actuar’ dentro de esta historia. Pero, presten atención al muro. En una de las fotos se encuentra Agnes, pero a diferencia de los demás no hay algún documento de identidad que la identifique como una ciudadana de Westville.

El capítulo anterior pareció sugerir que Agnes es otra de las personas conscientes de lo que está ocurriendo. Más importante, un collar incluso nos indica que es otro personaje de los cómics de Marvel: Agatha Harkness. En los cómics, ella es quien se encarga de borrar los recuerdos de Wanda cuando el demonio Mefisto absorbe a sus hijos. La ausencia de este documento nos estaría confirmando nuestras dudas sobre ella.

El regreso de rostros conocidos

Este dato está más para aquellos que quizás no sean tan bueno para los rostros, en especial cuando se trata de personajes secundarios en las películas de Marvel. ‘Interrumpimos esta transmisión’ (que por cierto es el nombre del capítulo 4) trae de regreso al agente Jimmy Woo (Randall Park). Es fácil que muchos no lo tengan presente, pues este personaje solo apareció en ‘Ant-Man and the Wasp’. Allí, su rol era como el agente del FBI encargado de vigilar las actividades de Scott Lang, después de los eventos de ‘Civil War’.

El segundo personaje que aparece, quizás sea un poco más popular. Se trata Darcy Lewis (Kat Dennings). En las películas, Lewis trabajaba de la mano de Jane Foster (Natalie Portman) y que fue parte de la historia de ‘Thor’ y ‘Thor: Love and Thunder’. Esto puede ser importante de recordar, pues después del fracaso en taquilla de la secuela de Thor y la (temporal) ruptura de Portman con el MCU, ambos personajes desaparecieron por casi una década. Lo que muchos pueden olvidar es que en la ‘Thor: Love and Thunder’, Portman pasará a tener a Mjolnir, con lo que Lewis nos puede dar alguna pista sobre qué ha estado haciendo el personaje en los últimos años o incluso cómo terminará en posesión del martillo de Thor… especialmente si consideramos que este ya no existe en esta versión de la tierra.

Los Hexágonos

Busca la repetición, para encontrar pistas. Una de las figuras que se repite de manera constante en WandaVision es la de un Hexágono. En el capítulo 4 descubrimos que esta figura es la que compone el campo de fuerza que rodea a la ciudad. También es una figura permanente en los temas de inicio falso de los primeros tres capítulos (ventanas con forma de Hexágono). La pregunta entonces es ¿Es solo una coincidencia u otra pista más a la que prestar atención? Algunos han apuntado a que, dado que los hexágonos tienen 6 lados, se trata de una sugerencia a la aparición de Mephisto en el MCU.

House of M

Hasta el momento WandaVision había sido algo vago sobre qué tanta conciencia o control tenía Wanda de este mundo. La actitud de protagonista de comedia y el tono de la serie implicaban que, quizás, ella era otra persona más atrapada en este mundo de comedias de TV. Pero el capítulo más reciente deja claro que ella no solo tiene cierta conciencia de lo que está ocurriendo, sino que incluso entiende algunas cosas sobre la prisión de ilusión que ha creado.

La primera señal está en la selección de palabras que utiliza contra Mónica, cuando descubrimos que ella de manera intencional la expulsó de este mundo. Wanda recuerda con claridad a Ultron, y afirma que Monica es una ‘forastera’ y que ‘ingresó sin permiso’, antes de expulsarla. Luego está uno de los momentos más impresionantes del capítulo, cuando Wanda ve a un Visión ‘muerto’, justo en el mismo estado en que quedó cuando Thanos le arrebató la gema de su cabeza.

¿Cómo detenerla entonces si se trata de una ilusión creada por ella misma? ¿Se trata de un engaño de parte de Hydra que se aprovechó de una Wanda desequilibrada por la pérdida de Vision? ¿Significa esto que, en efecto, el Sintezoide está muerto? Tendremos que esperar, al menos, una semana más para tener estas respuestas.

Imágenes: captura de pantalla ENTER.CO