Hackers lograron colapsar una de las calles más importantes de Rusia

entonces, un sinnúmero de grandes y medianas empresas alrededor del mundo, le han dado la espalda a Rusia. Por su parte, Ucrania, además de responder con armas, también han iniciado una guerra cibernética contra Rusia. Ahora, un grupo de hackers colapsó una de las vías principales de la capital rusa el pasado 1 de septiembre.

Docenas de conductores de la empresa de servicios de transporte Yandex Taxi llegaron a la avenida Kutuzovsky Prospekt en Moscú, al mismo tiempo. Todo indica que hackers informáticos lograron burlar el sistema de seguridad de la compañía y pidieron múltiples servicios para que un grueso de la plantilla de conductores llegara hacía el mismo lugar: el Hotel Ukrania.

«En la mañana del 1 de septiembre, Yandex Taxi se encontró con un intento de los atacantes de interrumpir el servicio: varias docenas de conductores recibieron pedidos masivos al distrito Fili de Moscú», ha explicado el portavoz de la compañía de transporte a Motherboard. Y es que, la vía en cuestión no suele presentar problemas de tráfico, los vehículos pueden circular con normalidad por cualquiera de los múltiples carriles. Sin embargo, el 1 de septiembre los taxistas y demás conductores pasaron unos 40 minutos atascados debido a la cantidad de carros que llegaron al punto.

Por su parte, Yandex Taxi explicó que ya están reelaborando desde ceros su algoritmo de enrutamiento tras el ataque para evitar este tipo de incidentes en un futuro. Además, pasó poco tiempo para conocer el grupo de piratas informáticos detrás del problema de tránsito: Anonymous. Incluso, en una de sus cuentas de Twitter con el nombre del grupo, publicaron un video con el incidente en la capital. Todo indica que Anonymous trabajó en colaboración con el Ejército de TI de Ucrania, una organización de voluntarios formado desde que inició la guerra entre ambos países.

‼️#Moscow had a stressful day yesterday. The largest taxi service in Russia ‘Yandex Taxi’ was hacked by the #Anonymous collective. A traffic jam took place in the center of Moscow when dozens of taxi were sent by the hackers to the address on Kutuzovsky Prospekt. #OpRussia pic.twitter.com/6fp1hp0f7r

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) September 2, 2022