¿Quieres ser un personaje de Disney? Este filtro lo hace fácil

Probablemente ya te hayas encontrado con la publicidad en diferentes redes sociales sobre una app que te convierte en un personaje de Disney con un filtro. Tal vez hayas encontrado en redes sociales contenidos que ponen a los personajes que parecen salidos de ‘Frozen’ en curiosas situaciones. La buena noticia es que no necesitas descargar nuevas aplicaciones, Snapchat ya tiene su propia versión.

everyone on TikTok is using a Snapchat filter to make their own Pixar film… pic.twitter.com/7jZV4lvSCC

— Sophia Smith Galer (@sophiasgaler) June 14, 2021