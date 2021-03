5 consejos para elegir los mejores casinos en línea de Colombia

La situación de ha cambiado con la pandemia. Por esta razón es vital seguir estos consejos al jugar en internet en casinos en línea.

Es importante que, al tratarse de algo que involucra una inversión ligada a la suerte, seas muy responsable a la hora de apostar, haciéndolo de manera que no comprometas el dinero que debes usar en otras cosas importantes, como alimentarte y pagar la renta. Ya que en internet existe una cantidad enorme de sitios web fraudulentos, que te ofrecen premios sumamente grandes, pero son mentira, los de apuestas y juegos de azar no se escapan. Aquí, podrás aprender algunos trucos para reconocer cuándo una página es estable y tiene la seriedad para pagar el dinero que te ganas jugando. Para elegir entre los mejores casinos en línea de Colombia te recomendamos ingreses al sitio de estafa.info.

1 – Solo juega en sitios seguros y avalados

Siempre hay que buscar aquellas páginas que tengan el candado verde en la barra donde aparece el nombre del sitio. Éste quiere decir que el sitio está protegido contra ataques. Además, garantiza que tu información estará segura en todo momento. Al ser un sitio puramente de apuestas, es muy normal que las personas maliciosas lo pongan en la mira.

Otra cosa importante es que los juegos de apuesta en Colombia deben estar avalados e inscritos en Coljuegos. Conocer esta información te dirá si es legal o no apostar en ese casino virtual. Todo lo que no esté en Coljuegos y sea del territorio colombiano, se considera como un sitio no seguro e ilegal.

2 – Busca opiniones de las personas

Existen algunos blogs y foros en los que puedes averiguar la información y opinión de los diferentes casinos en línea que existen a tu disposición. Tanto las personas experimentadas como los novatos pueden informarse y comentar sobre si una página de apuestas electrónicas es confiable o no.

3 – Los casinos en línea con más trayectoria son los mejores

El tema de los juegos de azar viene ya desde hace mucho tiempo. Así que hay muchas empresas que, además de tener sus propios locales físicos en donde puedes ir a jugar, han ampliado sus fronteras para adecuar unos muy buenos servicios online.

Por lo general, los negocios que no cuentan con mucha trayectoria en el mercado, no te van a ofrecer muchas probabilidades de ganar. Recuerda que estos establecimientos siempre buscan primero el beneficio de ellos, ofreciendo premios grandes con muy pocas oportunidades.

4 – Que tengan los juegos ‘tradicionales’

A esto nos referimos que deben contar con juegos como el tragamonedas, póker, ruleta y blackjack. También puedes encontrar algunas variantes, pero el caso es que, en muchas circunstancias, estos juegos están planeados para que nadie sea capaz de ganar por nada en el mundo. Si el sitio cuenta con los juegos originales y sin modificaciones, puedes contar con que es uno de los mejores y más confiables.

5 – Que cuenten con su propio programa

Si un casino de renombre te dice que tiene su propia aplicación, página web o programa para pc, es un buen indicador para saber que has encontrado de los mejores y más seguros sitios del mercado. Al descargar el programa original de apuestas en línea, tendrás protección contra robo de identidad, datos y otra información relevante. Por otro lado, los programas o aplicaciones hechas por la misma empresa suelen ser mucho más interactivas que su versión web.

Por supuesto, la recomendación aquí es descargar los programas directamente de la web original, pues algunas veces los cibercriminales hacen copias de estas apps para estafar a las personas.

Imágenes: Pexels