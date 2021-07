Cómo ver la Estación Espacial Internacional desde Colombia

La Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) se desplaza cada día sobre nuestros cielos a una altura de unos 400 kilómetros. Su capacidad para reflejar la luz del sol hace posible que la podamos contemplar fácilmente y hoy podremos verla desde cualquier parte de Colombia entre las 18:47 y 18:51, dependiendo del sitio donde te encuentres.

La ISS es el tercer objeto más brillante para nosotros, por lo que es fácil de ubicar, pero sí debes estar preparado, pues su avistamiento solo puede durar alrededor de cinco minutos. En Bogotá, por ejemplo, podremos verla desde las 18:49 hasta las 18:54. Mientras que, en Cartagena, será visible desde las 18:50 hasta las 18:55.

La forma más fácil de saber la hora exacta para ver la Estación Espacial Internacional es ingresar al sitio web de la Nasa, seleccionar Colombia y la ciudad en la que te encuentras, o más cercana si estás fuera de las urbes. Después de tener los datos claros, solo tienes que salir a un sitio despejado y mirar hacia el este (por donde sale el sol).

Otra forma de garantizar que la vas a ubicar es descargar una aplicación que localiza objetos espaciales. Yo, por ejemplo, uso SkyView Lite (disponible en iOS y Android) que me muestra las estrellas, constelaciones, planetas y su trayectoria con realidad aumentada, lo que te facilitará encontrarla.

Aunque localizar la Estación Espacial Internacional no es difícil y se puede ver varias veces en el año (por ejemplo, será visible de nuevo en Bogotá el 15 de julio a las 5:36 a.m.), pueden ser raras las ocasiones para verla en una hora en que no ganen las cobijas la batalla.

Imagen: Wikimedia.