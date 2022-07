Bill Gates no quiere ser un millonario: donará toda su fortuna

Aunque Elon Musk le arrebató el puesto a Bill Gates del hombre más rico del mundo, el dueño de Microsoft hace parte de las 10 personas con más dinero en el mundo. Sin embargo, todo indica que a Gates no le interesa continuar en esta lista, pues anunció que donará toda su fortuna.

En medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y los devastadores efectos del calentamiento global, el multimillonario anunció en su cuenta de Twitter que tiene la intención de legar su fortuna a su fundación. El multimillonario estableció hace algunos años la Fundación Bill y Melinda Gates, la cual se quedaría con todo el dinero del CEO de Microsoft.

Several huge global setbacks over the past few years have left many people discouraged and wondering whether the world is destined to get worse.

— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022