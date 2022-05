Bill Gates: «las criptomonedas no valen nada»

Aunque Bill Gates es uno de los primeros en incursionar en la tecnología, sus opiniones actuales sobre ella no son muy positivas. Durante una sesión de Ask Me Anything o Ask me what you want que se realiza en Reddit, el empresario mencionó que considera que las monedas digitales no valen nada.

El pasado 19 de mayo, en la sesión de Reddit, Bill Gates habló sobre el tema cuando un usuario preguntó sobre “Bitcoin y criptomonedas”; a la pregunta el creador de Microsoft respondió: “No tengo ninguno. Me gusta invertir en cosas que tienen valor” mostrándose reacio al tema.

“Me gusta invertir en cosas que aporten valor. El valor de las empresas se basa en lo bien que hacen grandes productos. El valor de las criptomonedas es justo lo que otra persona decide que alguien más pagará por ellas, por lo que no agrega nada a la sociedad como otras inversiones ” argumentó Gates.

Pero esta no es la primera vez que Bill Gates se refiere de manera negativa a las criptomonedas. En marzo del 2021, el multimillonario comunicó que le parecía muy lamentable la cantidad de energía que consume el Bitcoin. No obstante, existen informes que demuestran que la minería de criptomonedas se realiza principalmente con energía verde y renovable.

Aunque Bill Gates no está a favor de las criptomonedas y se rehúsa a invertir en ellas, otros multimillonarios del sector tecnológico sí que le apuestan a estas divisas. Elon Musk, fundador de Tesla es uno de los empresarios que más ha estado apoyando las monedas virtuales, incluso, es padrino del Dogecoin, una de las criptomonedas más adquiridas.

Otro claro ejemplo es el multimillonario Tim Cook, CEO de Apple quien, en repetidas ocasiones ha hablado en favor de las criptomonedas. De hecho, se conoce que el empresario también ha invertido en la moneda Ethe y Bitcoin a título personal.

Imagen: Wiki Commons