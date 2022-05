Creador de Dogecoin asegura que el 95% de criptomonedas son una estafa

Cualquier declaración o movimiento relacionado con las criptomonedas son ahora críticos, pues el reciente desplome de las monedas las tiene en el ojo del huracán. En esta ocasión Billy Markus, co-creador de la famosa criptomoneda Dogecoin considera que al menos un 95% de las criptomonedas son una estafa.

Dicha declaración fue expuesta en la cuenta oficial de Twitter del ejecutivo, donde además insultó a la mayoría de usuarios de criptodivisas. Ante tal declaración la comunidad no se quedó callada; de hecho, el primero en responder a las consideraciones de Markus fue el multimillonario Elon Musk.

the reason why people think crypto is 95% scams and garbage and most crypto people are assholes is because crypto is 95% scams and garbage and most crypto people are assholes

let’s change that. it starts with you – what you support, and how you behave.

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) May 16, 2022