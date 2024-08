Sorprendente hallazgo líquido en Marte, ¿qué más esperan encontrar?

El módulo Insight de la NASA detectó agua líquida en las rocas profundas del planeta rojo. Marte tuvo océanos y ríos hace más de 3 mil millones de años pero el líquido desapareció, dejando sólo hielo en la superficie. ¿qué más esperan encontrar?

Los científicos de NASA han encontrado océanos de agua en Marte, demasiado profundos para tocarlos. El planeta rojo tuvo agua hace más de 3 mil millones de años; océanos y ríos.

Sin embargo, el líquido desapareció, dejando sólo hielo en la superficie, la mayor parte en los casquetes polares. Este nuevo análisis del interior de Marte sugiere que gran parte del agua líquida quedó en los poros de las rocas entre 10 y 20 kilómetros debajo de la superficie.

Los geofísicos hicieron el hallazgo utilizando la actividad sísmica y evidenciando este gran depósito subterráneo, suficiente para revivir los océanos en la superficie.

Los datos del módulo de aterrizaje Insight de la NASA, permiten estimar que la cantidad de agua podría cubrir todo el planeta hasta una profundidad de entre 1 y 2 kilómetros, o aproximadamente una milla.

No obstante, este depósito no será de mucha utilidad si se quiere aprovechar para abastecer una futura colonia en Marte. La ubicación es concretamente en pequeñas grietas y poros en el medio de la corteza marciana, entre 11,5 y 20 kilómetros (7 a 13 millas) debajo de la superficie. Incluso en la Tierra, perforar a esa profundidad sería un desafío.

En todo caso, el hallazgo señala otro lugar prometedor para buscar vida en Marte, si se puede acceder a la reserva. Por el momento, es un gran indicio para responder preguntas sobre la historia geológica del planeta.

“Comprender el ciclo del agua marciano es fundamental para comprender la evolución del clima, la superficie y el interior. Un punto de partida útil es identificar dónde está el agua y cuánta agua hay”, explica Vashan Wright, ex becario postdoctoral de UC Berkeley y ahora profesor asistente en el Instituto Scripps de Oceanografía de UC San Diego.

Wright, junto con sus colegas Michael Manga de UC Berkeley y Matthias Morzfeld de Scripps Oceanography, detallaron su análisis en un artículo de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los científicos emplearon un modelo matemático de física, idéntico a los utilizados en la Tierra para mapear acuíferos subterráneos y campos petrolíferos; detectando una capa profunda de roca ígnea fracturada saturada con agua líquida. Las rocas ígneas son magma caliente enfriado, como el granito de Sierra Nevada.

“Establecer que existe una gran reserva de agua líquida proporciona una idea de cómo era o podría ser el clima. Y el agua es necesaria para la vida tal como la conocemos. No veo por qué (el depósito subterráneo) no es un entorno habitable. Ciertamente es cierto en la Tierra: las minas muy, muy profundas albergan vida, el fondo del océano alberga vida. No hemos encontrado ninguna evidencia de vida en Marte, pero al menos hemos identificado un lugar que, en principio, debería ser capaz de sustentar vida”, afirma Manga, profesor de ciencias planetarias y terrestres de la Universidad de California en Berkeley.

Muchas pruebas (canales de ríos, deltas y depósitos de lagos, así como rocas alteradas por el agua) respaldan la hipótesis de que alguna vez el agua fluyó sobre la superficie del planeta.

Pero ese período húmedo terminó hace más de 3 mil millones de años, después de que Marte perdiera su atmósfera. Los nuevos hallazgos son una indicación de que gran parte del agua no escapó al espacio sino que se filtró hacia la corteza.

El módulo de aterrizaje Insight fue enviado por la NASA a Marte en 2018 para investigar la corteza, el manto, el núcleo y la atmósfera, y registró información invaluable sobre el interior de Marte antes de que finalizara la misión en 2022.

Imagen: Tomada telescopio espacial Hubble