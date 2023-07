El planeta más caliente que nunca: se registra el día más caluroso de la historia

Pese a que el lunes la temperatura global alcanzó los 17,01 grados centígrados, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), reveló que este martes fue el día más caluroso de la historia que se haya registrado.

Ayer 4 de julio de 2023, alcanzó una temperatura de 17,18 grados Celsius (62,92 Fahrenheit). El récord anterior registrado en agosto de 2016, había sido de 16,92 grados centígrados.

Robert Rohde, Científico líder Berkeley Earth con doctorado en física, aseguró a través de su cuenta de Twitter que el fenómeno se debe a la “combinación de El Niño además del calentamiento global”, Y aseguró habrán días más calurosos en los próximos seis meses.

NCEP has placed Earth’s average temperature yesterday as the hottest single day thus far measured by humans.

This is driven by the combination of El Niño on top of global warming, and we may well see a few even warmer days over the next 6 weeks. pic.twitter.com/RCrROHaWwp

— Dr. Robert Rohde (@RARohde) July 4, 2023