Descubren estructuras similares a los árboles en Marte

Desde que el rover Curiosity aterrizó en Marte, ha hecho bastantes descubrimientos del planeta rojo; que en el planeta hay metano, una formación en piedra que los espectadores asemejaron con una puerta, que hace miles de millones de años hubo agua, etc. Ahora, el vehículo explorador encontró una estructura similar a la de un árbol.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Instituto SETI publicó la imagen tomada por el Curiosity y argumentaron que seguramente eran “rellenos cementados de antiguas fracturas de una roca sedimentada”. En la fotografía se ve una estructura en el suelo con dos ‘picos’ en forma de troncos de árbol marchitos; es importante que el Instituto haga la salvedad, pues muchas personas especularán lo de los árboles.

Junto con la imagen, el Instituto SETI escribió “¡Aquí hay otra roca genial en el cráter Gale en Marte! Lo más probable es que los picos sean los rellenos cementados de antiguas fracturas en una roca sedimentaria. El resto de la roca estaba hecha de un material más blando y fue erosionado”.

#PPOD: Here is another cool rock at Gale crater on Mars! The spikes are most likely the cemented fillings of ancient fractures in a sedimentary rock. The rest of the rock was made of softer material and was eroded away. 📷: @NASA @NASAJPL @Caltech #MSSS fredk, acquired on May 17. pic.twitter.com/RGfjmRBfI7

— The SETI Institute (@SETIInstitute) May 26, 2022