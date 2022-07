Cómo llegó la colombiana Diana Trujillo a la NASA

Diana Trujillo, ingeniera colombiana fue delegada como Directora de vuelo en la NASA. Para llegar allí pasó por misiones de exploración en Marte con el Rover Curiosity, y Rover Perseverance; en misiones del centro de propulsión a chorro de la NASA en California. Fue directora de vuelo de superficie con perseverance incluyendo la puesta en servicio y desplegué del helicopetro marciano Ingenuity.

Desde la cuenta de Twitter NASA en español, realizaron hoy un Twitter Space con la ingeniera colombiana donde la entrevistaron acerca de su nuevo rol en la agencia espacial. Podrás ingresar al link para escuchar toda la entrevista, pero también hemos reunido las preguntas y respuestas más interesantes.

¿Cuál es el papel que desempeña una Directora de vuelo?

Es la persona que se encarga de trabajar con el equipo que hace análisis y evaluación de un vehículo, a veces son actividades en tiempo real en la estación espacial o en Marte. El director de vuelo es el individuo que escucha a todo el equipo cuando está haciendo el análisis, revisa si hay problemas o no y qué tan rápido toca reaccionar y trabajar con el equipo para comprender el momento en que se va tomar el siguiente paso en la misión.

¿Cómo llegaste a la NASA?

Llegué por una pasantía de verano, lo que fue una introducción en la industria del espacio. Todo el mundo me pasó esa emoción de que investigar el espacio es lo mejor que puedes hacer. Finalmente me gradué de ingeniera espacial en Maryland.

Siendo una mujer latina ¿Qué se siente cumplir tu meta sabiendo que habría obstáculos?

Como mujer latina me siento muy feliz de haber llegado a donde estoy. Siempre hay obstáculos en cualquier cosa que uno vaya a hacer, sea fácil o difícil, siempre uno encuentra una piedra en el zapato que hace que las cosas se pongan más difíciles. Toda la vida me entrené para pensar que no podía, uno mismo se baja del caballo, uno piensa “que mejor sea para otros, pero no para mí”; me tomó mucho tiempo pensar cómo bajarme de ese tono. El obstáculo más grande fue reentrenarme a pensar que yo sí puedo, que soy un individuo con un cerebro que puede aportar independientemente de donde venga o quien soy o como soy. La idea es llegar a la meta colaborando con otras personas y si yo misma no creo en lo que estoy haciendo, no contribuyo y estaré triste porque no podré hacer lo que quería hacer desde el comienzo.

¿La constancia fue clave para llegar tan lejos?

Yo diría, la disciplina es necesaria para llegar a donde he llegado, entender cuánto tiempo tiene el día y fijarse la meta, entender lo que uno quiere hacer, si de verdad lo quieres hacer, buscas la forma de seguir adelante.

¿Qué les dirías a las jóvenes hispanas que te admiran y quieren lograr lo mismo que tú?

Hagale pa’ lante. Escucho a mi abuelita, ella me decía: “hágale mija”. Valora tus sueños, solo tú sabes por qué quieres eso, busca a las personas que te pueden ayudar, hay muchas personas que te van a querer ayudar. Este lugar no es de ciertas personas, el espacio es para todo el mundo, no tiene barreras, como estamos tratando de averiguar qué hay allá, todos tienen que ayudarnos. Ven y nos acompañas porque te necesitamos.

Imagen: Wikipedia