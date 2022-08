Así se ve la Tierra alumbrada por la luna desde la Estación Espacial Internacional

Varias imágenes tomadas a la Tierra desde el espacio se han recolectado a lo largo de los años, todas nos demuestran lo grande que es nuestro planeta. Ahora, una nueva fotografía nos deja percibir la belleza del planeta tierra alumbrado por la Luna. Le debemos la cortesía a Samantha Cristoforetti, una astronauta italiana que publicó la asombrosa imagen de la Tierra tomada desde la Estación Espacial Internacional.

En su publicación de Twitter, Cristoforetti explica que capturó la imagen recientemente desde la Estación Espacial Internacional (ISS). Y sí, la humanidad ya antes había recibido fotografías de la Tierra tomadas desde el observatorio Cúpula de siete ventanas de la ISS, el mismo lugar desde donde tomó esta fotografía Cristoforetti. No obstante, pocas imágenes nos han mostrado el planeta iluminado por la luz de la luna. Además, la fotografía de la astronauta italiana presenta una aurora,un cantidad considerable de estrellas, un remolino de nubes a unas 250 millas de profundidad, incluso, una pequeña parte de la estación espacial.

In those bright nights around the full Moon you can see features on the planet surface even at night. From the Cupola the view is “upside down” – flying above clouds feels like looking up at the sky from Earth. Cloud gazing and stargazing at the same time! https://t.co/NyB2TQ7oIu pic.twitter.com/i7eXdO4RtE

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) August 16, 2022