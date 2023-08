Wiltech no quiere pelear con Apple y estará dispuesto al diálogo, pero no dejará de reparar

Luego de que se hiciera público un documento donde Apple le pedía a Wilmer Becerra, dueño de Wiltech, que dejará de realizar reparaciones a sus dispositivos, el influencer publicó una carta donde manifiesta que está dispuesto al diálogo con el gigante tecnológico, sin embargo, también ha dejado entrever que no dejará de reparar iPhones.

Recordemos que todo empezó cuando Becerra publicó en su cuenta de Instagram, parte del documento enviado por Apple a través de una firma de abogados ubicada en Chicago, Illinois, Baker McKenzie.

Allí la compañía tecnológica, manifestó que Wiltech, ha estado usando “las marcas de Apple de manera engañosa e infractora, también ofrecen soporte técnico para Apple y, utilizan piezas de repuesto falsificadas en el proceso de reparación”.

No obstante, Becerra contestó que esto fue al inicio de su negocio (hace más de 10 años) y que el único logo que usa actualmente en todos sus locales es el de su compañía Wiltech.

“Nosotros ya tenemos una marca propia (…) ellos me dicen que yo no soy el servicio autorizado y que yo me hago pasar por uno autorizado”. Él asegura que esto es mentira , ya que él siempre dice que si los equipos no pueden ser reparados en un punto de estos, él lo puede hacer sin decir que es autorizado, ya que él tiene su propia empresa.

Ahora en un nuevo comunicado, por parte de Becerra, señala que tendrán las puertas abiertas al diálogo, haciendo la salvedad, de que esta conversación se haga en “términos de formalidad y en base a los principios de igualdad”.

Por eso, explica que enviaron una contestación de forma amistosa donde están dispuestos al “diálogo formal y garante”.

Pese a que Wiltech ha manifestado un diálogo amistoso y justo, en una nueva publicación, dejó entrever que seguirá realizando reparaciones: “Wiltech no es servicio Autorizado por Apple, pero si somos Expertos en reparación de equipos Apple”.

Por ahora, debemos esperar para saber qué acordarán el técnico colombiano y el gigante tecnológico, si es que llegan a una conciliación. Sin embargo, cabe recordar que entrevista con La W, Becerra aseguró que:

“Lo que sé, es trabajar y no me lo van a impedir. El hecho de que ellos quieren decirme: Wilmer usted como no es autorizado no va a poder manipular un equipo de Apple, pues ahí sí va a estar difícil la pelea porque primero en otros países ellos perdieron, y segundo, pues yo tengo una comunidad muy grande en redes sociales que me apoya”.

