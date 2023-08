Apple le pide al colombiano Wilmer Becerra de Wiltech que deje de reparar iPhones

Wilmer Becerra, el famoso influencer que hace reparaciones en vivo de iPhones, ha llamado la atención de Apple. El gigante tecnológico le hizo llegar una carta en la que le pide que deje de reparar dispositivos de la marca.

A través de su cuenta de Instagram, Becerra publicó parte de la misiva enviada por Baker McKenzie, una firma de abogados ubicada en Chicago, Illinois, quien está representando a la compañía de la manzana mordida.

“¿Es un delito reparar un equipo que Apple dice que ya no tiene solución? ¿No es el dueño de un iPhone, autónomo de decidir dónde reparar un equipo de su propiedad?”, son algunos de los cuestionamientos que hace en la publicación.

Cabe mencionar que Becerra empezó hace 10 años vendiendo repuestos de esta marca, sin embargo, con el tiempo su trabajo se hizo famoso, sobre todo porque repara los celulares en vivo para sus clientes. Esto con el fin de generar confianza y transparencia en los usuarios de la marca a la hora de realizar el servicio técnico.

Su empresa creció tanto, que hoy en día, Wiltech tiene 20 centros de reparación en las principales ciudades no solo de Colombia, sino de países como México, Argentina, Chile, Perú, entre otros.

Wilmer, asegura que además cuenta con un laboratorio de electrónica “más equipado y avanzado, por el cual han pasado más de 50 mil equipos para ser reparados”.

En entrevista con La W, explicó que la carta es mucho más extensa y que tocan varios puntos. Por un lado, Apple le dice que está usando sus logos, sin embargo, él aclara que eso fue al inicio de su negocio (hace más de 10 años) y que el único logo que usa actualmente en todos sus locales es el de su compañía Wiltech.

“Nosotros ya tenemos una marca propia (…) ellos me dicen que yo no soy el servicio autorizado y que yo me hago pasar por uno autorizado”. Él asegura que esto es mentira , ya que él siempre dice que si los equipos no pueden ser reparados en un punto de estos, él lo puede hacer sin decir que es autorizado, ya que él tiene su propia empresa.

En el documento enviado a Becerra se lee: «Nuestro cliente ha notado que además de estar usando las Marcas Apple de manera engañosa e infractora, también ofrecen soporte técnico para Apple y, utilizan piezas de repuesto falsificadas en el proceso de reparación. Esta conducta es considerada una infracción independiente, frente a la cual nuestro cliente tiene derecho a hacer valer sus derechos e iniciar acciones legales con el fin de impedir el uso de componentes y piezas falsificadas que lleven las Marcas Apple, o similares, dentro de sus actividades de soporte técnico».

“A ellos pues no les va a convenir que yo repare porque van a dejar de vender equipos (…) yo les hice una propuesta de trabajo; realmente no siento miedo por lo que me escriben”.

Además Becerra recordó, que sobre esto ya hay antecedentes: pues «Estados Unidos obligó a Apple a vender sus piezas y no solamente sus piezas sino sus herramientas».

Finalmente Becerra dijo que le han llegado varias propuestas de abogados reconocidos para defenderse y aseguró que no tiene mucha preocupación: “Lo que sé, es trabajar y no me lo van a impedir. El hecho de que ellos quieren decirme: Wilmer usted como no es autorizado no va a poder manipular un equipo de Apple, pues ahí sí va a estar difícil la pelea porque primero en otros países ellos perdieron, y segundo, pues yo tengo una comunidad muy grande en redes sociales que me apoya».

