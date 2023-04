‘Tu Orden’, la app que sí apoya la reforma laboral: «Hay 25 mil domiciliarios, no 150 mil»

Gabriel Calderón, CEO y fundador de ‘Tu Orden’, expuso a ENTER.CO sus argumentos para respaldar la reforma laboral promovida por el gobierno Petro. ‘Tu Orden’ aprueba que domiciliarios y repartidores tengan garantías laborales dentro de un contrato; explica por qué sí es viable que otras plataformas como Rappi, vinculen a sus trabajadores formalmente. «No desinformar», le pide a sus colegas.

La plataforma fue creada por Calderón en 2020, y según él, desde que se creó siempre han tenido la intención de ofrecer trabajo formal. La plataforma tiene 15 mil repartidores registrados pero solo trabajan 750, unos con un contrato formal (150) como lo especifica la ley y los otros en la economía colaborativa.

“Para nosotros está claro que los domiciliarios pierden cada día más la dignidad del trabajo. Uno los ve en la calle, ya la gente no los mira con buenos ojos, en los edificios no los dejan entrar, la gente no quiere que los dejemos entrar a los restaurantes. También hemos visto que se ha perdido la calidad del servicio”, explica el CEO.

Señala que les gustaría tener a todos con un contrato laboral, pero que “lastimosamente cuando está la opción de no hacerlo formal, para ellos es mucho más fácil no aportar, no cumplir horario ni tener jefes; “creemos que la flexibilidad hace que la gente recurra a no tener esas garantías. Eso es como cuando uno estaba chiquito: si la mamá no lo obligaba tomarse la sopa y a comerse las verduras, pues uno comería hamburguesas todos los días, esto mismo pasa con la salud y la pensión; no somos lo suficiente maduros en Colombia para que la gente pueda decir sí aporta o no”, dice el creador de Tu orden.

Así mismo, el ejecutivo señala que en el país no existen 150 mil repartidores como aseguran otras plataformas, sino que en realidad hoy en día hay 20 mil domiciliarios. “Lo que pasa es que nos están vendiendo la idea de que se quedará mucha gente sin empleo, pero no, antes el mercado tiene un problema de oferta de domicilios que no conseguimos (…) y es sencillamente por que, por otro lado, (los domiciliarios) no se ven en la obligación de aportar porque están en un Sisben o están siendo beneficiarios de alguien más; además está la creencia de que en la vejez nunca vamos necesitar una pensión. Nadie ahorra lo que deja de aportar cada mes”.

¿Por qué no está de acuerdo por completo con la reforma laboral?

Estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras no; es la primera vez que un gobierno habla de dignificar el trabajo de los domiciliarios, que era algo que ya se había perdido en el ejercicio; ya nadie lo hablaba, ni le importaba si ellos tenían salud, pensión o ARL.

No nos gusta por completo porque yo tengo restaurantes, y las horas extras y las horas dominicales son muy agresivas para el modelo en el que estamos. Antes de la pandemia la venta era 40 (semana) – 60 (fines de semana), ahora estamos en 25 – 75. Además hay pico y placa todo el día, la gente sale a comer después de las seis de la tarde. Sin embargo, estoy de acuerdo con que hay que formalizar.

¿Por qué Tu Orden sí ha podido contratar a 150 domiciliarios y otras plataformas?

Uno gana una comisión por el comercio, por ejemplo nuestra comisión es bajita, en Bucaramanga la comisión está en 25 % de las aplicaciones que están en el mercado. Si tu haces un pedido de 40 mil pesos, pues la aplicación ya se queda con 10 mil; si cobrara una tarifa por servicio del 10%, ya te quedaste con cuatro mil más y si cobras seis mil pesos ya estás en 20 mil, ese número te da para pagar todas las prestaciones.

Pero adicional a eso nosotros ganamos por posicionar las marcas, por ejemplo, si una persona busca hamburguesas, pues tú pagas para que tu marca se vea de primero o de segundo; también por proveedores que quieren aparecer, como Coca Cola o Postobón o si quieres tener banners. En todos esos ejercicios hay recursos; lo que pasa es que sencillamente a muchos no les da, porque quemaron mucha plata; o sea 2.2 millones de dólares que ha recibido Rappi de inversionistas, pues es que Rappi tiene supermercados propios, tiene banco, pues posiblemente es que le quiere sacar a los domicilios para el resto del negocio, eso no funciona así.

Es decir, ¿lo que se gana con los domicilios, debería ser para los domiciliarios y no para financiar otros negocios?

Exacto. La vertical de negocio, si tú solo tienes para delivery, los domicilios, pues alcanza para el negocio. Lo que pasa es que si quieres invertir más, pues es como si yo, que tengo restaurantes y quiero sacar toda la plata de Tu Orden para abrir cincuenta restaurantes más, pues posiblemente diga: “el modelo no me da”.

O sea, ¿el modelo de estas plataformas sí da para darle garantías a los domiciliarios?

Claro, si tú te estás quedando con 20 mil de un pedido de 40 mil, por supuesto.

Si llegara a pasar la reforma, ¿cuál sería el futuro de los domiciliarios que trabajan con Tu Orden?

Trabajo hay para todos. Para nosotros va a ser un gran cambio. Va a ser algo positivo porque realmente vamos a tener muy buena oferta de domiciliarios y vamos a volver a construir ese domiciliario de antes, que era un domiciliario uniformado, bien presentado, que tenga capacitaciones, que tenga curso de manipulación de alimentos, que sea parte de la cadena productiva.

Creo que nivela también a los nuevos jugadores porque la reforma busca que sea igual para todas las plataformas. Hoy en día la mayor barrera que tiene Tu Orden son las diez mil exclusividades que tiene Rappi con comercios. Eso hace que los jugadores se vayan del mercado o no puedan ingresar. Por eso hay un monopolio. IFood se fue o Uber Eats se fue, después de que no pudo luchar contra las exclusividades de Rappi.

¿Cuál sería la propuesta para esos domiciliarios que quieran tener una jornada laboral flexible?

Dependiendo, si va a trabajar en varios momentos del día en diferentes aplicaciones, es todo posible. Lo que no es posible es trabajar en dos al mismo tiempo. Te pongo un ejemplo, tú pediste una hamburguesa y yo pedí una pizza, pero yo le asigné esa orden a un domiciliario y a ese mismo domiciliario le asignaron la orden de la pizza también. No es posible que un solo domiciliario vaya a dos restaurantes al mismo tiempo y que, como funciona el mercado, es que el restaurante puede entregar en quince minutos o puede entregar en una hora, dependiendo de su boleo y la disponibilidad de personas que tenga.

Nosotros creemos en la flexibilidad, por supuesto. Hay gente que quiere llevar a los niños al colegio y que los debe recoger. Nosotros tenemos horas pico, horas suaves y horas valle, donde realmente la gente puede trabajar en diferentes horarios. Ya si es que solo como el 10 % de la gente que trabaja en aplicaciones, que es esa gente esporádica que estudia o que lo tiene como un trabajo adicional, pues ahí si le pedimos a la Ministra que busque algún tipo de contrato por ese ingreso.

Siempre hay unas franjas donde se puede distribuir todo ese horario flexible, pero tiene que ser acordado y que realmente le sirva a las personas. Hay gente que le gusta trabajar por las mañanas, a otros por la tarde, otros por las noches, otros a las horas de la madrugada; eso para todos en este modelo, hay. Pero sí hay que tener claro que hay que aportar a la seguridad social. El resto de empresarios no puede recargarse en la economía colaborativa.

Algunos ejecutivos de estas plataformas señalan que por ejemplo el 78% de los repartidores solamente se conectan al menos 20 horas al mes, ¿cree que eso es posible?

Realmente los domiciliarios trabajan todo el tiempo. El 90% de los domiciliarios trabajan entre 12 y 14 horas. Yo te pongo un ejercicio, Matías Laks (de Rappi) siempre ha dicho que los domiciliarios ganan entre tres y cuatro millones de pesos. Siempre el discurso ha sido ese.

Cuando te están pagando un pedido a tres mil pesos, dos mil ochocientos, pues realmente un domiciliario tiene que hacerse unos 400 domicilios para hacerse un millón doscientos, que es el mínimo, y con propinas, le puede llegar un poco más alto. Pero imagínate si el 90% de los domiciliarios trabajara esporádicamente, o sea, no veríamos a ninguno en la calle, solo los veríamos cuando se conectan, pero para todos es claro que los vemos todo el día en la calle.

Todo el día están parados en una esquina esperando órdenes por todo lado. No es gente que se conecte esporádicamente. El 90% se conecta todo el día y trabaja 14 horas, porque en las 14 horas alcanzan a llevar 25, 30 pedidos que es lo que realmente hace que puedan hacer una cantidad de plata diferente.

¿Cómo llega a esta conclusión?

Yo creo que nos falta información, yo creo que nos falta mirar. Cómo hice el cálculo de las órdenes de Rappi en 2021. Tú puedes mirar la Cámara de Comercio de ellos. En ingresos tuvieron 273 mil millones, tú divides eso en doce meses y te da más o menos 22 mil millones por mes y tú lo divides en un ticket promedio de treinta mil y digamos que le cobre el 18% de comisión y que todo el ingreso haya sido por comisión… eso quiere decir que dividiste 22 mil millones en 5400 y te da 4.2 millones de órdenes. Si un domiciliario tiene que llevar 400 órdenes para subsistir eso quiere decir que hay máximo 11 mil domiciliarios que trabajarán en Rappi mes a mes. No 150 mil que nos hablan y esa es la realidad.

¿Ve posible que pase la reforma frente al tema de los domiciliarios?

De los domiciliarios creo que sí, creo que lo más probable es que ya sea sensato que los protejan, creo que todavía hay unos puntos donde se pueden sentar con los empresarios a analizar. Creo que lo principal que necesitaría esta reforma laboral es ayudar a esos 12 millones de colombianos que hoy en día no tienen ni lo mínimo.

¿Cree que puede generarse una crisis social si se aprueba la reforma como lo han asegurado algunos?

Mira tienen que volver a los números. Si tú hablas de 300 mil personas, eso no da ni juntando todas las plataformas, ni con transporte. La reforma laboral en este momento no está regulando aplicaciones de transporte ni nada que se les parezca. Está buscando la regulación para los domiciliarios, y lo que yo te digo, es que sumando todas las plataformas, incluso los que reparten para Mercado Libre, los que reparten para muchas empresas, no te da más de 25 mil domiciliarios. Está entre 20 y 25 mil domiciliarios.

Si pasa la reforma, no va a pasar absolutamente nada, lo que va a pasar es que esas personas van a tener empleos con beneficios, van a tener empleos con seguridad social, van a tener familias protegidas. Si mañana tienen un accidente o les llega a pasar algo a sus familias van a estar protegidas.

Entonces hay que pensar en el futuro de esos 20 o 25 mil, y no hablar de 300 mil porque están desinformando, porque la idea es generar caos. Yo quiero que pasen el listado de la gente que trabaja en plataformas a ver cuantos tienen. Esos números no son reales. Yo salí a hablar a los medios porque ya no logré aguantar la desinformación que está generando desde Rappi. Eso es desinformar y es llenarle a la gente la idea en la cabeza de que esto va a ser una catástrofe; cuando generar veinte mil empleos formales es un reto importante y es algo bueno para el país.

Mira, yo tengo domiciliarios que cuando trabajan conmigo pasaron a ser cocineros porque quisieron aprender de cocina, después pasaron a ser administradores, después pasaron a ser jefes de operaciones porque había una manera de crecer dentro de las empresas. Hoy en día los domiciliarios, pregúntales cuál es la hoja de vida que tienen. No tienen donde crecer, no tienen para donde ir. Si mañana renuncian, cuál es la experiencia en la hoja de vida, seguir siendo domiciliarios y eso no tiene sentido. La gente puede crecer en las empresas y la economía colaborativa no permite eso.

Imagen: Tu Orden