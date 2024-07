Días sin IVA no fueron avalados por el presidente: estas son sus condiciones para aprobarlos

Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro objetó el proyecto de ley que buscaba volver a establecer los días sin IVA que el mismo gobierno eliminó en cuanto llegó al poder. La iniciativa fue presentada por el senador del Centro Democrático y aprobada por la segunda legislatura del Congreso el pasado 18 de junio.

Desde antes de llegar al Gobierno, el presidente Gustavo Petro se mostró en desacuerdo con estas jornadas de descuento. Ahora, aunque aprobada la ley por el Congreso, el mandatario continúa en su posición, aunque presentó algunas propuestas para que el proyecto tenga su aval.

El presidente Petro estaría dispuesto a apoyar las tres jornadas del día sin IVA, siempre y cuando se dividan los tres días en los siguientes productos:

El primer día se mantendrían sin IVA todos los bienes alimenticios nacionales.

El segundo día se mantendrían sin IVA los bienes alimenticios y de confecciones de textiles y cueros nacionales.

El tercer día se podrán mantener sin IVA los productos de la canas básica familiar de producción nacional y los paneles solares producidos en el país e importados. Los carros eléctricos también entrarían en esta jornada, tanto los de producción nacional como los importados.

Mientras no se modifique la ley dándole prioridad a los productos nacionales, el presidente Gustavo Petro no apoyará la ley. “De acuerdo a la Constitución no pueden existir leyes tributarias sin aval del gobierno nacional”, comentó el mandatario. Además, explicó el porqué de sus objeciones ante esta ley: “es simple, si usted no cobra IVA por los productos importados, usted acaba con la producción nacional, destruye el trabajo nacional sin ninguna contraprestación”.

Por su parte, Fenalco escribió en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) que la decisión del presidente afectaría al comercio organizado, principalmente a los pequeños y medianos empresarios. Además, de acuerdo con la federación, las familias colombianas, la economía, la generación de empleo y las finanzas públicas se verán afectadas también por esta decisión.

EQUIVOCADO Y NEGATIVO MENSAJE DEL GOBIERNO AL NO SANCIONAR EL PROYECTO DE LOS DÍAS SIN IVA: FENALCO El recaudo del IVA adicional por incremento de ventas, durante estas jornadas fue de 532.000 millones de pesos, en promedio por día, que compensan y absorben el costo fiscal de… pic.twitter.com/2lY0z84fOl — Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) July 24, 2024

De acuerdo con la organización legislativa del país, cuando el presidente objeta una ley que ya fue aprobada por el Congreso argumentando inconstitucionalidad, la iniciativa puede ser discutida y aprobada nuevamente en plenaria del legislativo.

Imagen: Coronades03