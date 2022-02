La DIAN anuncia que las criptomonedas entrarán en la declaración de renta

El mundo de las criptomonedas es cada vez más amplio; existen bancos que ya las aprueban, aplicaciones que permiten el envío de éstas , incluso, la inversión en estas criptodivisas batió récord el año pasado. Pero, aunque estas monedas virtuales ya son una realidad, en Colombia aún no existe una regulación de estas.

No obstante, ante tal crecimiento de criptomonedas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), emitió un comunicado hace unos días donde anuncian que se iniciará la fiscalización de divisas. ¿Qué significa esto? Si eres contribuyente te impuestos y actualmente realizas operaciones con criptomonedas, tendrás que reportar los ingresos que proceden estas operaciones.

La DIAN determinó esta nueva acción porque han evidenciado que existen personas que evaden sus responsabilidades tributarias al ser inexactos o no reportar sus ingresos. Argumentan que, esto se estaría presentando principalmente en aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.

“Se han expedido oficios relacionados con el manejo fiscal y correcta declaración de los criptoactivos. Las labores adelantadas por la DIAN respecto de estas operaciones hacen parte de los mecanismos para la lucha en contra la evasión fiscal y de otros mecanismos legales de lucha y control en contra del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. comentó la entidad.

En conclusión, esta nueva determinación hace parte de la lucha en contra de la evasión fiscal, del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, se realiza con el fin de darle relevancia al convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) para la asistencia de información mutua en temas tributarios suscrito entre Colombia y Finlandia.

En este convenio, ambos países se unieron para asegurarse de que se cumplan las obligaciones tributarias en las operaciones realizadas por medio de criptomonedas en ambos territorios. Esto “facilita el avance y la innovación en acciones de fiscalización tributaria que se ajustan a las nuevas dinámicas en las que operan los contribuyentes y, en el logro de una Colombia más honesta”, concluyó la DIAN.

Pero, aún nos queda la incógnita de ¿Y la regulación para cuándo? Porque, aunque el uso de criptodivisas no es ilegal, aún no existe la regulación de su comercialización. Aún no existe una ley que cobije a quienes comercializan con estas monedas, entonces, si son víctimas de estafa no hay quien pueda responder.

