WhatsApp estrena el envío de criptomonedas

WhatsApp le apunta a entrar en el mundo del metaverso con pequeños pasos. Esta vez, han anunciado que algunos usuarios, principalmente de Estados Unidos, podrán hacer transacciones mediante criptomonedas a través de la aplicación.

Esta nueva función se podrá realizar por medio de Novi, la billetera digital de Meta, quien ahora es propietario de WhatsApp. Esta billetera se lanzó en una prueba piloto hace apenas un par de semanas.

Las monedas digitales que podrán transferir los usuarios son los Pax Dollars (USPD), una de las criptomonedas más estables vinculadas directamente al dólar estadounidense. Esta moneda está liderada por la institución financiera Paxos, la cual también se especializa en blockchain.

La nueva función fue anunciada por Stephane Kasriel el vicepresidente de la billetera Novi y Will Carthcart, el CEO de WhatsApp, a través de sus cuentas personales de Twitter.

There’s a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7

— Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021