Arturo Luna, el nuevo MinCiencias que está demandado por su ministerio

Han pasado casi 10 días desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia. No obstante, desde antes de su posesión, Petro fue anunciando las personas que encabezarían los ministerios en su gobierno. El pasado fin de semana, nombró su último ministro, Arturo Luna, quien liderará MinCiencias.

Sin embargo, su nombramiento ha generado todo tipo de cuestionamientos por un detalle: Arturo Luna fue demandado por el mismo ministerio. Cuando Gustavo Petro anunció al nuevo ministro, reveló que tiene título de biólogo de la Universidad de Sucre y posteriormente hizo un doctorado en The University of Tennessee Health Science Center en Ciencias Biomédicas. Además, el presidente hizo énfasis en que Luna «lideró una agenda en uso sostenible para la transición hacia una economía baja en carbono y basada en capital natural”.

Ahora, tal y como informan en La Silla Vacía, Luna fue demandado por MinCiencias luego de que se revelara que su hoja de vida presentaba inconsistencias. La Oficina de Control Interno de MinCiencias encontró que Luna no cumpliría con la experiencia que estaba acreditando para el cargo de Gestor de Ciencia y Tecnología. Es decir, lo que menciona el presidente Petro, acerca de la agenda liderada por Luna, tal parece que no se dio, puesto que se encontró que no cumplía con los requisitos suficientes para ocupar el cargo.

En su momento, Arturo Luna solo presentó soportes de tres trabajos aún cuando informaba que había estado en ocho puestos. Así mismo, se encontró que el certificado de The University of Tennessee Health Science Center no tenía fecha de expedición, además de que faltaban apostillas por parte de la Cancillería colombiana. Ahora, habrá que esperar si Arturo Luna presenta los soportes correspondientes o si el presidente Gustavo Petro buscará un nuevo ministro de Ciencias. Cabe recalcar que no es el primer ministro que genera escándalos en el gobierno Petro, pues Mery Gutiérrez, la mujer delegada para liderar MinTic, también está envuelta en líos jurídicos.

