5 millones de dólares en criptomonedas deberá pagar el INVIMA para recuperar su web

Ha pasado más de un mes desde el último ataque cibernético del que fue víctima el INVIMA (El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). Desde entonces, las actividades de la entidad se han visto retrasadas, puesto que muchas de ellas se han tenido que adelantar de manera manual. Ahora, Francisco Rossi, director del INVIMA, reveló algunos detalles del ataque, uno de ellos y el más preocupante es que los hackers están pidiendo una alta suma de dinero.

La entidad asegura que los ladrones cibernéticos están pidiendo entre dos y cinco millones de dólares en criptomonedas para que la página vuelta a funcionar sin problemas. Fue el pasado 3 de octubre cuando la entidad reconoció que su página web había sido vulnerada por piratas informáticos. A través de sus redes sociales, el INVIMA informó a la ciudadanía que algunos servicios de su sitio web se estaban viendo afectados por el ataque cibernético. En ese momento, la entidad catalogó el ataque como un “secuestro de información”.

Cabe recordar que esta última ofensiva contra la entidad no es la única que ha sufrido. Hace aproximadamente ocho meses, el INVIMA también presentó un ataque cibernético del que lograron levantarse días después. Sin embargo, dicho ataque logró retrasar la entrada y salida de contenedores de alimentos y otros productos indispensables en los puertos del país.

«Esto hace que varias de nuestras plataformas no puedan continuar operando, las hemos suspendido para que el daño se pueda contener y se pueda evaluar antes de reiniciar operaciones. No fue un robo de información, lo que hicieron los hackers fue cambiar el idioma de toda la programación y de toda la documentación de la que dispone la institución. El problema es que el INVIMA no puede utilizar la información. Se trata de un encriptado. Nuestros sistemas no pueden funcionar. El INVIMA ya había tenido un ataque en febrero o marzo», Comentó Rossi, en su momento.

Ahora, a diferencia del comunicado del pasado 3 de octubre emitido por la entidad, Rossi asegura que el término “secuestro” no es el adecuado para referirse a la información. Adicionalmente, argumentó que los delincuentes informáticos están pidiendo que se les pague. «los hackers hacen esto porque estos ataques siempre salen en los periódicos y también atacan instituciones privadas, las cuales sí pagan. Esto les sirve para hacer un poco de publicidad», aseguró Rossi.

Pero el INVIMA no fue la única entidad afectada. Se cumple más de un mes desde que la página y el sistema del comando central de las Fuerzas Militares fue hackeada, desde entonces, la entidad ha estado realizando un diagnóstico del robo de información. Se pudo determinar es que el ataque cibernético viene por parte de un grupo de piratas informáticos denominado ‘Guacamayas’. Por otro lado, el grupo de delincuentes cibernéticos no solo tomó a las Fuerzas Militares colombianas como su blanco de robo. El hackeo también se presentó en el sistema militar de México, Chile, El Salvador y Perú.

Imagen: Pexels