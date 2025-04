‘The Lancet’, advierte que una amenaza silenciosa podría causar 200 millones de muertes en el mundo ¿De qué trata?

Una amenaza silenciosa está creciendo sin que muchos lo noten y podría convertirse en la mayor crisis de salud del siglo: la resistencia a los antibióticos. No se trata de una nueva pandemia ni de un virus desconocido, sino de un problema cotidiano que avanza de forma invisible. Según un estudio reciente publicado por la revista médica The Lancet, esta situación podría causar más de 200 millones de muertes en los próximos 25 años si no se actúa con urgencia.

La resistencia aparece cuando las bacterias dejan de responder a los medicamentos diseñados para eliminarlas. Infecciones que antes eran fáciles de tratar hoy pueden volverse graves o incluso mortales. El uso excesivo o incorrecto de antibióticos, tanto en personas como en animales, ha acelerado este problema en todo el mundo.

El informe fue elaborado por el proyecto GRAM (Global Research on Antimicrobial Resistance), con datos de 204 países entre 1990 y 2021. Las proyecciones son contundentes: se estima que habrá hasta 39 millones de muertes directas por infecciones resistentes en 2050, y que el número total de muertes relacionadas con este fenómeno podría superar los 208 millones en los próximos 25 años.

Hoy ya se registran más de un millón de muertes al año por esta causa, y los adultos mayores de 70 años son los más afectados. Según el estudio, su riesgo de morir por una infección resistente ha crecido en un 80 % desde 1990. El problema no para de crecer, y afecta tanto a países ricos como a regiones con sistemas de salud frágiles.

Entre las principales causas están el uso innecesario de antibióticos sin receta, la automedicación, la venta libre en muchas regiones, y el uso intensivo de estos fármacos en la producción de alimentos. A esto se suma la falta de nuevos antibióticos, ya que las grandes farmacéuticas han reducido su inversión en esta área.

Frente a este panorama, los investigadores piden actuar con rapidez. Proponen invertir en nuevos tratamientos, mejorar el acceso a diagnósticos precisos, fortalecer la regulación del uso de antibióticos y educar a la población sobre su uso responsable. También destacan el papel de la inteligencia artificial en la búsqueda de nuevos medicamentos y soluciones más efectivas.

Este no es un problema futuro: ya está aquí y afecta a todos. Cualquiera puede enfermar por una bacteria resistente, y si no cambiamos el rumbo, cada vez será más difícil tratarlas. La resistencia a los antibióticos no se nota a simple vista, pero su impacto ya se siente en hospitales y centros de salud del mundo entero.

El estudio que respalda estas cifras fue publicado por The Lancet en marzo de 2024, y forma parte de una investigación global liderada por expertos en salud pública. The Lancet es una de las revistas científicas más reconocidas a nivel mundial, y sus hallazgos son una llamada urgente a actuar antes de que sea demasiado tarde.

Mientras la medicina avanza en muchos frentes, estamos perdiendo una herramienta básica que ha salvado millones de vidas. Recuperarla no depende solo de nuevos descubrimientos, sino también de decisiones colectivas. Usar los antibióticos con responsabilidad, exigir mejores controles y mantenernos informados son pasos clave para evitar una crisis que aún se puede frenar.