Un robot que te persigue por la casa: el nuevo proyecto en el que está trabajando Apple

Los últimos meses no han sido tan buenos para Apple, desde donde han presentado disminución en la venta de celulares y han tenido que enfrentarse a varios problemas legales. Sin embargo, ¡el bagre no se rinde! La compañía continúa buscando nuevos negocios para diversificar su oferta y no, no hablamos del tan esperado carro. Se trata de un robot doméstico.

La información llegó por parte del conocido experto y periodista de Bloomberg, Mark Gurman, quien, en su blog dentro del portal, explicó que los de Cupertino estarían trabajando en un nuevo robot. De ser así, el nuevo robot de Apple llegaría a competir directamente con Optimus, el humanoide de Tesla.

Y es que, según el informe, la compañía estaría trabajando en un robot doméstico, el cual sigue a las personas por toda la casa cuando sea necesario. De esta forma, puede realizar tareas simples o un poco complejas, según lo necesite el usuario. Eso sí, el robot de Apple, del cual aún no conocemos su nombre, estaría apenas en etapa de desarrollo.

Si bien son intrigantes, estos proyectos de robótica parecen ser más una exploración teórica que una hoja de ruta inminente en este momento. De acuerdo con fuentes internas de la compañía, los proyectos de robótica en los que ya trabajaba Apple, como drones autónomos y asistentes del hogar, fueron abandonados debido a obstáculos técnicos. Lo mismo ocurrió con el Titán, el esperado carro en el que estaban trabajando los de Cupertino y que finalmente dejaron a un lado.

En total, Apple estaría trabajando en dos iniciativas principales que están lideradas por los equipos de ingeniería de hardware e inteligencia artificial. El primero se trata de un robot totalmente móvil que puede seguir de forma autónoma a las personas por su casa. El segundo se centra en un dispositivo de mesa con un panel de visualización integrado.

Por ahora, son pocos los detalles que se tienen de estos nuevos robots en los que están trabajando los de Apple. Habrá que esperar si el robot que persigue personas y el dispositivo de mesa si se harán realidad o quedarán en el imaginario como pasó con el carro de la compañía.

Imagen: Pavel Danilyuk