Huawei MatePad de 10.4 pulgadas ¿vale la pena comprarla?

La Huawei MatePad 10.4 es una excelente opción para aquellos que están buscando una mayor pantalla de trabajo, rendimiento y funciones de multi tarea.

Las tabletas se rehúsan a morir. Quizás, porque hasta el momento, no hay un remplazo realmente para el nicho que cumplen en nuestro día a día. En mi caso es el de servir como ‘consola’/libro antes de finalizar una noche o comenzar una mañana. Esto es, porque una variante más reciente de este tipo de electrónicos se ha decantado por aclarar su función: ser una suerte de ‘semi-portatil’ que sirva para ver películas o leer documentos, sin el peso (y precio) de una laptop, además de la facilidad que ofrece para transportarse de un lugar a otro.

Huawei es una de las compañías que en años recientes ha hecho esfuerzos por posicionar su segmento de tabletas en el mercado, y ahora llegó a Colombia con la nueva MatePad 10.4. Después de un mes con ella, es fácil decir que se trata de una de las opciones más sólidas del mercado.

Ficha técnica MatePad 10.4

– Pantalla: IPS LCD de 10.4 pulgadas. Resolución de 1200 x 2000 pixeles.

– Procesador: Kirin 810.

– RAM: 4/6GB.

– Almacenamiento: 128GB/64GB

– Cámara trasera: lente principal de 8MP.

– Cámara frontal: 8MP.

– Sistema operativo: Android 10 One.

– Batería: 7250 mAh.

– Precio: 1.899.900 pesos.

Pantalla: perfecta para las tareas de lectura (y procastinación)

Con una pantalla de 10.4 pulgadas, lo primero que debes entender es que tienes espacio para trabajar. La relación con el cuerpo de la nueva MatePad es de cerca del 84%, gracias a unos biseles de menos de 7.9 mm de grosor. Así que el espacio de visión es mucho más amplio que la mayoría de tabletas en el mismo rango de precio en el mercado.

En temas de experiencia al ver contenidos, es bastante impresionante. Los colores son definidos y el procesador (del que hablaremos más adelante) no pierde el ritmo a la acción, incluso al reproducir juegos a través de emuladores. También tiene muy buenos ángulos de visión. En cuanto al software, Huawei incluyó una solución propia llamada Huawei ClariVu, que hace uso de algoritmos para ajustar el rango dinámico de la tableta. Un elemento que se nota en la experiencia al utilizarla como una tercera pantalla.

Gracias a su peso (450 g.) se convirtió en mi compañera perfecta de lectura, ya fuera para disfrutar de algún cómic o manga en línea o algún ensayo pendiente descargado. También cuenta con funciones de multitarea, por lo que puedes correr dos apps de manera simultánea en la misma pantalla. La MatePad viene con un M-Pencil, que está incluido con la compra y que tiene muy buena tracción a la pantalla al momento de escribir o usarla para navegar entre ventanas. No tuve problema mientras que veía o leía algunos de los contenidos.

Por desgracia, la MatePad 10.4 no cuenta con Jack de audífonos. Pero esto no debería impedir que la uses con periféricos inalámbricos, gracias a que su conexión WiFi y es bastante sólida. Incluso si no cuentas con unos audífonos de este tipo, cuenta con cuatro bocinas de alta amplitud Harman Kardon. La salida de sonido es bastante impresionante para una tableta de este tipo: es claro y sale con suficiente potencia para que funcione como un reproductor de música o video por sí solo.

Poder e independencia

Pero no fue la pantalla con lo que más quedé sorprendido en mi tiempo con la MatePad 10.4 de Huawei. El elemento más sobresaliente fue su batería de 7250 mAh. Lo que esto representa es una independencia que funciona perfecto para el uso normal. Con una dosis de videos, lectura y multi app abierta en un promedio de tres a cuatro horas al día, la tableta conseguía mantenerse hasta tres días funcionando sin algún problema. Cargarla tampoco representaba molestias, pues cuenta con su cargador de 10W. Con esto, en 30 minutos la batería puede cargarse al 16% y en 3.8 horas llega al máximo de su capacidad.

Como mencionamos antes, la nueva Matepad es capaz de correr dos apps de manera simultánea sin problema. Parte de la responsabilidad de este desempeño está en su procesador Kirin 810, que permite que trabaje sin problemas con tareas pesadas durante sesiones prolongadas. También cabe resaltar que, en lo que temperatura respecta, el dispositivo no se sobrecalienta o se convierte ‘intocable’, incluso al momento de correr juegos que exigen un poco más de su hardware.

Imágenes: Huawei y ENTER.CO