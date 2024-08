Análisis Redmi Pad Pro: una tableta que realmente se preocupa por todos los usuarios

Xiaomi anunció la nueva integrante de su catálago: la Redmi Pad Pro, una tablet que no llega precisamente a la clase alta de los dispositivos, sino que se ha diseñado pensando en cualquier tipo de usuario y realmente, tiene (casi) todo para brindar una experiencia premium.

Los computadores son indispensables para el trabajo y estudio, los celulares se han convertido en la extensión del ser humano como un asistente personal, pero tener una tablet es casi que un lujo. Al menos a eso nos tienen acostumbrados los fabricantes que crean tabletas con materiales y componentes que las hacen poco asequibles al público de la gama media. Xiaomi está rompiendo estos paradigmas; y no me malinterpreten, el que sea una tablet “barata” no la convierte en un dispositivo de bajo rendimiento o algo parecido.

En ENTER.CO estuvimos probando la nueva tablet de Xiaomi, te cuento mi experiencia.

Ficha técnica Redmi Pad Pro

Dimensiones: 280 x 181.9 x 7.5 mm/ 571 g

Pantalla: IPS LCD de 12,1” con tasa de refresco de 120 Hz

Procesador: Snapdragon 7s Gen 2

Batería: 10.000 mAh con carga rápida de 33W

RAM: 6GB

Almacenamiento interno: 128 GB

Cámara trasera: 8MP

Cámara frontal: 8MP

Diseño

Destapar la Redmi Pad Pro es una verdadera experiencia. El dispositivo cuenta con un cuerpo unibody diseñado en aluminio anodizado que le da una estética bastante fina. Viene en un color gris metalizado y un único detalle en la trasera, el nombre de la marca en la esquina inferior “Redmi”. El minimalismo le da el toque de elegancia.

Las huellas marcadas en la trasera es un común denominador entre los dispositivos que se diseñan con aluminio. Sin embargo, la Redmi Pad Pro nos sorprendió al notar que las huellas desaparecen en cuestión de segundos, dejando de nuevo el cuerpo totalmente limpio. Esto se logra gracias a que el material no es completamente liso, sino que es ligeramente rugoso.

Ahora, podrías pensar que, al hablar de un peso de 571 gramos, más de una libra, las manos se cansarán pronto de cargarla. Lo cierto es que su peso apenas se siente; si bien, no es la menos pesada del mercado, la distribución dentro de la Redmi Pad Pro es perfecta para que las manos no se resientan, aún cuando pases un buen tiempo sosteniéndola.

La distribución de los botones y altavoces es también adecuada. Al usarla de forma vertical, encontramos el botón de volumen en el lateral derecho, cerca del borde superior, donde está ubicado el botón de encendido. Por otro lado, la tablet de Xiaomi cuenta con cuatro altavoces, algo que no todos los dispositivos de su categoría traen. La Redmi Pad Pro dispone de dos altavoces en el borde superior y dos en el borde inferior (si seguimos tomándola de forma vertical).

En general, el agarre del dispositivo es sencillo a una mano y por supuesto, mucho más cómodo a dos manos. Además, sus materiales son suficientes para que no se resbale de las manos.

Pero seré sincera, hay algo en el cuerpo del dispositivo que rompe con la estética elegante: su cámara trasera. La tablet cuenta con un lente de 8MP bastante grande que sobresale un poco del cuerpo junto con el flash que lo acompaña, el cual mantiene el mismo tamaño del lente. Ambos agujeros rompen con el diseño de la tablet, pero que coinciden con el diseño que han adoptado en los dispositivos Redmi Note, por ejemplo.

Pantalla

Lo primero que destacaré en este apartado es justamente la característica de la que más presume la compañía: el tamaño de la pantalla. Y es que, las 12,1” pulgadas del panel son perfectas para consumir contenidos multimedia, para jugar videojuegos o simplemente, para ser un artista sobre el lienzo, una de las tareas en las que más se enfoca la tableta.

Debes tener en cuenta que la compañía aún no ha llevado los paneles OLED a las tabletas, pues reserva este tipo de paneles para sus teléfonos celulares. Pero, el hecho de que la pantalla de la Redmi Pad Pro sea una LCD IPS, no significa que sea mala. Ten en cuenta que la diferencia entre una OLED y una IPS es la forma en la que emiten la luz.

Teniendo en cuenta el precio y gama a la que pertenece la tableta de Xiaomi, su pantalla es más que suficiente. Su falencia la encontrarás en su desempeño en exteriores, donde la luz de la pantalla puede no ser suficiente en días soleados, pero vamos, que esto sucede en la mayoría de tablets.

La tasa de refresco es adaptativa hasta 120 Hz, el promedio entre los dispositivos de su categoría, y la Redmi Pad Pro lo integra a la perfección, algo que notamos a la hora de mirar películas y probar videojuegos, los cuales corrieron gráfica a gráfica fluidas y sin problema. Eso sí, el brillo adaptativo puede ser un poco desobediente a veces, pues salta de alto a bajo en ocasiones donde no se requiere.

En temas de respuesta táctil, la Redmi Pad Pro nunca presentó ralentización. Los toques los reconoce con rapidez y el deslizamiento del dedo sobre pantalla se siente fluido, fresco.

Rendimiento

Empezaré hablando del sonido, un apartado en el que Xiaomi se ha enfocado bastante, algo que se puede notar con solo reproducir una canción en la tableta. Me he alejado unos 30 metros de ella y, con todo el volumen a tope, he logrado seguir escuchando la voz de Gwen Stefanni, con todo y bajos. Esto lo logró la compañía con sus cuatro altavoces y la certificación Dolby Atmos con la que cuenta.

Ahora, en términos de desempeño general, la Redmi Pad Pro se lleva un diez, haciendo una debida relación de precio- rendimiento. Y es que, la tableta de Xiaomi te permite ver películas, jugar videojuegos, trabajar en tus labores diarias o ser todo un artista, pasando de una app a otra sin problema, aún cuando tengas unas ocho trabajando en segundo plano.

Eso sí, si te pasas de cierta cantidad de apps abiertas, puede volverse loquita por ratos. Se demora en abrir o los gráficos se congelan por segundos, pero no es algo que pase frecuentemente. Esto se puede presentar por lo pesada que es la capa de personalización HyperOS de la compañía, por lo que podríamos esperar que se mejore el desempeño con futuras actualizaciones.

Batería

Xiaomi logró incorporar una potente batería de 10.000 mAh en un cuerpo tan compacto como el de la Redmi Pad Pro. Eso sí, como es costumbre con Xiaomi, el adaptador de carga no viene en caja, por lo que tendrás que cargarla con los que tienes en casa. La compañía asegura que se puede alimentar de una carga rápida de 33W. Estos fueron los resultados que obtuvimos en carga:

15 minutos 13%

30 minutos 27%

45 minutos 42%

1 hora 57%

hora 15 minutos 73%

1 hora 30 minutos 87%

1 hora 43 minutos 100%

Vamos, que no puedes esperar una carga mucho más rápida para un dispositivo de tal tamaño y capacidad. La verdad es que su carga es bastante rápida y ofrece largas jornadas de autonomía. Yo he logrado durar al menos tres días con la tablet prendida, usándola para dibujar y ver algunas películas y series durante el día.

En realidad, no tendrás que preocuparte por cargarla constantemente, a menos que utilices siempre el brillo al máximo y juegues videojuegos todo el día. De ser así, la Redmi Pad Pro te brindará al menos unas diez horas de autonomía.

Cámaras

La Redmi Pad Pro no tomará fotos profesionales, pero sus cámaras son más que suficientes para el uso que se supone que se le dará: videollamadas y fotos de tus gatos mientras duermen. Las fotografías son nítidas, no presentan granito y los colores se mantienen fieles a los reales.

Algo que debo destacar de la tableta es que la cámara frontal está en todo el centro de la pantalla (poniéndola en horizontal), algo que ayuda mucho a la hora de tener una videollamada, pues te verás en el centro y no en un costado, como ocurre con muchas otras tabletas. Así mismo, el disparo de las fotografías es tan rápido como toques el botón.

Te dejamos algunas fotografías para que saques tus conclusiones.

La Redmi Pad Pro no viene sola

También pudimos probar dos de los componentes que llegan a complementar a la Redmi Pad Pro. Se trata del forro oficial (que viene con teclado) y el smartpen, ambos los puedes comprar por separado.

En cuanto al teclado, debo agradecer (en nombre de mi madre) el tamaño de sus teclas, pues son grandes, a diferencia de un computador, por ejemplo, algo que agradará a las personas con problemas de visión o aquellos que tienen los dedos un poco gruesos. El tamaño aquí sí importa.

Además, el teclado se conecta a la perfección con la Redmi Pad Pro, solo necesitarás encender el Bluetooth y listo. El reconocimiento de teclear por parte de la tableta es rápido y preciso, lo mismo ocurre con el Smart Pen, el cual se conecta en cuestión de segundos.

La precisión del lápiz óptico me sorprendió gratamente; no debes hacer chocar la punta con la pantalla para que éste funcione, estando a unos milímetros de distancia, ya reconoce el movimiento. Como si de lápiz y papel se tratase, la Redmi Pad Pro identifica cada desplazamiento que haces con tu mano, bien sea con un trazo grueso o delgado, siempre se mantienen fieles a tu movimiento.

Los botones del smart pen también funcionan con un solo toque. Puedes modificar las acciones de sus botones, según sea tu preferencia, nosotros lo usamos para desplazarnos de arriba a abajo y funcionó a la perfección.

En conclusión, la nueva Redmi Pad Pro de Xiaomi llegó para darles sopa y seco a las tabletas del mercado, pues su relación calidad- precio es realmente sorprendente, con características que la convierten en la mejor opción de la gama media.

Imágenes: ENTER/Xiaomi