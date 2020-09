Los desarrolladores no están contentos con iOS 14

Ayer Apple reveló la salida de iOS 14. Un anuncio que para muchos de los usuarios fue una buena noticia, pues significó que recibirán la actualización del sistema operativo mucho antes de lo esperado. Pero esta es solo la mitad de la pintura. El otro lado de esta situación está en los desarrolladores que están mucho menos contentos con la decisión de Apple de lanzar iOS 14 sin darles el suficiente tiempo para preparar sus actualizaciones.

Lo que esto ha significado es que muchos desarrolladores ahora tienen que correr para poner al día sus aplicaciones para la llegada de iOS 14. Una ventana de tiempo que parece ridícula y que pone la sal en, la ya tensa, situación entre la compañía y las empresas que crean apps para su plataforma.

De manera directa, algunos desarrolladores han dicho que sus apps no estarán listas para iOS 14. Por esto, el primer consejo a muchos de los usuarios es que no actualicen sus dispositivos a la nueva versión, para evitar errores (Nintendo, por ejemplo, solicitó a los usuarios de ‘Animal Crossing: Pocket Camp’ esperar a que tengan el juego listo).

Pero no solo es una cuestión de tiempo. Los desarrolladores están molestos porque la ventana entre el anuncio de la salida del sistema operativo y su lanzamiento les permite realizar campañas para presentar sus nuevas funciones. Al entregar un periodo de tiempo tan corto, Apple ha dañado la comunicación entre esas empresas con sus usuarios o incluso nuevos clientes potenciales que pueden ver en estas nuevas adiciones motivos para invertir en una app.

Only now do submissions to the App Store work. It is 10PM UK time; iOS 14 launches tomorrow. App Review can be anywhere from an hour to several days. This is a whole lot of unnecessary stress on developers in an otherwise stressful year https://t.co/O1NrtipW4k

I get how whiny this sounds, but I think this is the most negative I’ve felt after an Apple event.

I don’t push myself that hard, but I did do a lot of work to prepare to hit the “day one” release for iOS 14 with hopes of a reward in the shape of making some lists or something

— Charlie Chapman (@_chuckyc) September 15, 2020