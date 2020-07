Evaluación: Camon 15 Pro

Si es la primera vez que escuchan del Camon 15 Pro no los podemos culpar. El fabricante chino Tecno no tiene mucho reconocimiento en un mercado como el colombiano, en el que otros fabricantes como Xiaomi o Huawei ocupan un lugar de importancia en las vitrinas de tiendas de móviles. Pero, incluso en este terreno en desventaja, la marca llegó a Colombia en junio con un nuevo dispositivo para la gama media: el Camon 15 Pro.

Con una cámara trasera con cuatro lentes, una construcción elegante y una pantalla de 6.6 pulgadas, el Camon 15 Pro, sin duda, ofrece elementos que pueden ser llamativos para alguien con un presupuesto cercano al millón de pesos o inferior. Pero, al mismo tiempo, se trata de un dispositivo cuya mayor defecto está en la ausencia de algún elemento que lo haga sobresalir de la oferta amplía de equipos similares en el mercado. Es un celular sobresaliente, pero no más que eso.

Especificaciones Camon 15 Pro

– Pantalla: 6.6 pulgadas IPS LCD con resolución 1080 x 2340.

– Procesador: Mediatek Helio P35.

– RAM: 6GB.

– Almacenamiento: 128GB.

– Cámara trasera: lente principal de 48MP, cámara ultra gran angular de 5MP, lente macro de 2 MP y QVGA.

– Cámara frontal: 32MP (tipo pop up).

– Sistema operativo: Android 10 con capa de personalización HIOS 6.0.

– Batería: 4000 mAh.

Elegante y atractivo

Sí hay un punto a destacar en el Camon 15 Pro es que es un teléfono bonito. Se trata de un equipo grande, con una dimensiones de 163.3 x 77.7 x 9.1 mm y una pantalla de 6.6 pulgadas. Pero operarlo no es complicado con las dos manos o incluso con solo una. Su chasis es casi por completo de plástico, pero tiene un acabado que le da una apariencia metálica que hace que se camufle con facilidad con su competencia en el mismo segmento. Está la ausencia de bordes curvos y la presencia de marcos le quita de algo de novedad a su diseño.

Su pantalla es bastante amplía y la ausencia de una muesca (ya que su cámara es pop up) entrega una experiencia de visión completa que se convierte en uno de sus recursos más importantes. En el campo de puertos tenemos una entrada tipo USB 2.0 (y la ausencia de tipo C se verá como un problema más adelante) y puerto Jack para audífonos. En el lado izquierdo encontramos los botones de control y de bloqueo, mientras que en la derecha tenemos la bandeja para SIM doble y MicroSD. El lector de huellas se encuentra en la parte trasera y, en nuestras pruebas, funciona de maravilla permitiendo acceder al equipo de manera rápida.

Te puede interesar: Cómo instalar tus apps favoritas en tu nuevo celular Huawei

Independencia… ¿pero a qué costo?

El Camon 15 Pro cuenta con una batería de 4000 mAh que, en el papel, ofrece una independencia promedio para los dispositivos de gama media. Y el equipo responde muy bien al uso. El promedio está en 7-6 horas con uso extremo (aplicaciones de alto consumo, como juegos o videos) y un poco más de 10 horas con un trato menos exigente.

El problema está en su tiempo de carga. El Camon 15 Pro no cuenta con puerto C o carga rápida. Lo cual no sería un problema, excepto que todos los equipos de la gama media actualmente cuentan con esta función para ayudar a que sus baterías masivas no requieran de horas de espera antes de poder ser usadas. El tiempo para que el Camon 15 Pro pase de 0 a 100 es cercano a las 3 horas. Algo que resulta muy poco óptimo para dispositivos de este tipo.

Camon 15 Pro: desempeño a la altura

En cuanto a desempeño, el dispositivo funciona con fluidez. La capa de personalización de HIOS 6.0 (que es la del fabricante) está en los límites de lo práctico y lo molesto. Cuenta con bastante opciones y funciones preinstaladas que, sí les das la oportunidad, entregan atajos y herramientas que pueden probar ser muy prácticas en ciertas situaciones (por ejemplo, la posibilidad de grabar llamadas de WhatsApp). También soy fan de su menú de aplicaciones que gracias a la capa organiza las instaladas por orden alfabético, lo cual es una respuesta inteligente a la ausencia de grupos de apps que otros fabricantes tienen.

Pero, al mismo tiempo raya a momentos en lo invasiva. Las notificaciones de sugerencia, por ejemplo, persisten sin poder ser desactivadas.

Es un dispositivo que tiene fluidez para jugar videojuegos, aunque no esperen que sea su equipo gamer por elección. Con juegos como ‘Call of Duty’ funciona bien, aunque si se quiere disfrutar de una experiencia sin caída de frames es necesario disminuir la calidad un poco. Las transiciones entre ventanas son fluidas, el equipo no se sobrecalienta después de un uso prolongado y está muy bien cubierto en lo que a cobertura y señal se refiere.

Cámaras: de día sí, de noche de pronto, gran angular no

Uno de los mayores atractivos del Camon 15 está en su cámara frontal de 36MP tipo pop up. Esto quiere decir que el lente está oculto dentro del cuerpo del dispositivo y sale cuando se activa la cámara o al utilizar reconocimiento facial. En general, este lente funciona muy bien. La inteligencia artificial hace un buen trabajo en retocar, pero no tanto como para saturar la imagen y que se vea artificial. Por otro lado, el problema de que su cámara tenga que ‘salir’ del equipo, es que el reconocimiento facial es mucho más demorado que en equipos con muescas o perforaciones.

Su cámara trasera tiene una configuración de cuatro lentes, que en el segmento de gama media se está volviendo (gracias a Dios) tradición. De nuevo, las fotos que consigue son bastante buenas usando el modo de asistencia AI. El lente macro, usado para las fotos Bokeh, es mi favorito. El equipo reconoce muy bien objetos y personas distorsionando bien los fondos. La fotos nocturnas no son tan sólidas, pero por fortuna cuenta con un modo de ‘Súper noche’ que consigue mejorar, de manera visible, la calidad de las fotos tomadas en condiciones de poca luz.

El lente gran angular es el punto más débil de su cámara. Las fotografías no tienen muy buena calidad incluso con condiciones de buena luz. De noche, es imposible tomar fotos con él debido a que no se puede utilizar el modo de ‘Súper noche’. Y el resultado es una combinación de lentes que cumplen con el objetivo de tener una cámara confiable para capturar imágenes y video, pero que no cuenta con tanta flexibilidad como otras en el mercado.

Conclusiones Camon 15 Pro

Por un precio sugerido de 1.200.000 pesos (cerca de 729.000 con descuentos en distribuidores como Fallabela) el Camon 15 Pro es una opción con puntos a favor. Su diseño es impresionante, su desempeño está a la altura y cuenta con la independencia adecuada. Pero todas estas cualidades están dentro de lo que se espera de un equipo de este precio y gama. Lo que no es en sí un defecto, pero sí un factor a considerar debido a la oferta que hay de otros dispositivos similares que, aunque también vienen con sus falencias, tienen algún mérito que los diferencie. Eso sí, la ausencia de puerto C y carga rápida es su mayor talón de Aquiles y el elemento a tener en cuenta si estás buscando un equipo todo terreno.

Sin duda, su precio y el que (en el papel) cuente con cuatro lentes lo hace una opción que para aquellos con un presupuesto limitado y que además quieran tener el paquete completo. En este sentido, es una compra sólida (de nuevo, siempre y cuando puedan adquirirlo con un descuento cercano al que mencionamos en el primer párrafo). Pero debes tener presente que en esta gama hay muchas más opciones y dependiendo de lo que estés buscando puedes encontrar otro dispositivo que quizás se destaque más en aquellos elementos en los que el Camon se destaca, pero no triunfa.

Imágenes: ENTER.CO y Tecno.