No es ficción: Robots policías en EE.UU. tiene autorización para matar

La Junta de Supervisores de la Policía de la ciudad de San Francisco (Estados Unidos), aprobó una controvertida política que le permitirá a las autoridades utilizar robots con capacidad de matar en situaciones extremas. ¿Cómo y a quiénes pueden matar los robots?



Según el texto de la ordenanza, los robots serían utilizados «cuando el riesgo de pérdida de vidas para el público o los agentes sea inminente y no puedan dominar la amenaza después de probar opciones de fuerza alternativas o técnicas de escalada».

Los «robots asesinos» han recibido el respaldo del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) ante los índices de violencia en la ciudad del norte del estado de California.

La autorización para el uso de las máquinas fue aprobada después de un fuerte debate en la Junta de Supervisores del condado, en donde se avaló la implementación de robots controlados a distancia de forma letal, en situaciones de emergencia, como los tiroteos en las escuelas y los ataques terroristas o amenazas con bomba.

Cabe notar que estas máquinas ya están en poder de este Departamento de Policía, pero su nueva función apenas ha sido aprobada, como era de esperarse, en medio de muchas críticas. Los oponentes consideran que la aprobación aumentará la letalidad durante los operativos, con el agravante de que la violencia policiaca sigue siendo muy controversial en Estados Unidos.

En San Francisco, la adquisición de este tipo de robots comenzó en 2010 y actualmente ya se completan 17 modelos, solo con 12 en operatividad. El portavoz del SFPD, Robert Rueca, explicó que las máquinas ya son empleadas en tareas donde los uniformados corren peligro; por ejemplo en la detención de criminales armados y violentos y las inspecciones de lugares con riesgo de bombas u otro tipo de explosivos.

Cabe recordar que en septiembre de 2022, la Junta de Supervisores como máximo ente rector de estos temas, aprobó que la Policía pueda conectarse en directo a cámaras de videovigilancia privadas para hacer tareas de vigilancia, sin necesidad de una orden judicial. Esta ley estará vigente durante año y medio.

Robots equipped in this manner would only be used to save or prevent further loss of innocent lives. Only the Chief of Police, AC of operations, or DC of special operations may authorize the use of robots as a potentially deadly force option. ➡️ https://t.co/Q8zGx98blj pic.twitter.com/z0rVErWJHe

— San Francisco Police (@SFPD) December 1, 2022