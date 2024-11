Neuralink ya tiene luz verde para probar un chip que permitirá a personas parapléjicas controlar un brazo robótico con la mente

Este lunes, Neuralink, empresa cofundada por Elon Musk anunció la autorización para probar su tecnología más reciente, un implante cerebral que permitirá a personas parapléjicas manejar un brazo robótico utilizando únicamente sus pensamientos. Este avance promete redefinir la movilidad asistida y abrir nuevas oportunidades para aquellos con discapacidades físicas severas.

El núcleo de este desarrollo es el implante N1, un dispositivo inalámbrico diseñado para interpretar las señales neuronales generadas en el cerebro. Estas señales son traducidas en comandos que pueden controlar dispositivos externos como teléfonos inteligentes, computadoras e incluso brazos robóticos.

Según Neuralink, este avance busca no solo devolver la “libertad digital”, sino también acercarse a una “libertad física” que permita a los usuarios recuperar cierto nivel de autonomía.

El anuncio de esta tecnología es el resultado de años de investigación y desarrollo. En enero, Neuralink implantó su primer chip cerebral en un humano, una intervención que Musk calificó como exitosa, indicando que los resultados iniciales mostraron detección prometedora de impulsos neuronales.

We’re excited to announce the approval and launch of a new feasibility trial to extend BCI control using the N1 Implant to an investigational assistive robotic arm.

This is an important first step towards restoring not only digital freedom, but also physical freedom. More info…

