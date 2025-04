Lo que parecía ciencia ficción en Futurama, hoy es realidad, China ya tiene autos voladores en circulación

Hasta hace unos años, los taxis voladores parecían sacados de una película de ciencia ficción, Ahora dos compañías chinas han obtenido licencias para operar drones (taxis) de pasajeros sin piloto.



Las empresas EHang Holdings y Hefei Hey Airlines han recibido la aprobación de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) para comenzar a operar comercialmente estos innovadores vehículos aéreos.

El desarrollo de estos taxis voladores no es reciente, pues durante años, se han llevado a cabo pruebas y mejoras para garantizar su seguridad y eficiencia. EHang Holdings, por ejemplo, ha liderado la fabricación de vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL). Su modelo EH216-S ha sido diseñado para volar sin piloto y transportar pasajeros en trayectos cortos dentro de las ciudades.

Por ahora la estrategia comercial es el turismo, sin embargo se espera que los primeros vuelos comerciales sean recorridos turísticos en áreas urbanas, ofreciendo a los pasajeros una vista panorámica única. Con el tiempo, el objetivo es expandir su uso a transporte cotidiano y emergencias médicas.

China has officially entered the era of “flying taxis”.

2 Chinese companies have obtained the commercial operation certificate for autonomous passenger drones from CAAC.

China is at the forefront of the world’s 4th Industrial Revolution. pic.twitter.com/POFiLTs3I1

