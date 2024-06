Julian Assange de WikiLeaks es libre ¿A qué costo?

Luego de pasar cinco años en una prisión británica, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se declaró culpable de conspiración y divulgación de información clasificada de Estados Unidos para obtener libertad bajo fianza; deberá pagar más de medio millón de dólares.

WikiLeaks, fundado en 2006, se convirtió rápidamente en un medio conocido por la filtración de documentos clasificados. Su primera gran revelación ocurrió en diciembre de 2007 con la publicación del manual del Ejército de Estados Unidos para el trato con prisioneros en Guantánamo.

Desde entonces, la plataforma expuso más de diez millones de documentos, incluyendo información sobre la Iglesia de Cienciología y correos electrónicos de figuras políticas como Sarah Palin.

Assange pasó los últimos cinco años luchando contra su extradición a Estados Unidos desde una prisión británica, temiendo enfrentar una larga condena en el país norteamericano. Sin embargo, como parte del acuerdo alcanzado, no pasará tiempo en una cárcel estadounidense y se le acreditará el tiempo cumplido en el Reino Unido.

Se espera que Assange se declare culpable en una audiencia judicial en un tribunal de distrito de Estados Unidos, tras la cual quedará libre para regresar a Australia, su país de origen.

Assange aceptó declararse culpable de violar la Ley de Espionaje de Estados Unidos. Originalmente, los fiscales estadounidenses querían juzgarlo por 18 cargos, la mayoría bajo dicha ley, relacionados con la publicación de documentos militares confidenciales sobre las guerras en Irak y Afganistán.

En 2019, Washington acusó a Assange de conspirar para acceder ilegalmente a bases de datos militares para adquirir información sensible. Aunque Assange siempre sostuvo que sus acciones fueron periodísticas, este miércoles responderá solo a un cargo. Los fiscales han recomendado una sentencia de 62 meses de prisión, que Assange no cumplirá en Estados Unidos debido al tiempo ya pasado en el Reino Unido.

De haber sido condenado por los 18 delitos originales, Assange podría haber enfrentado hasta 175 años de cárcel, aunque se estimaba una sentencia de cuatro a seis años.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha propuesto realizar la audiencia en las Islas Marianas del Norte, en lugar del territorio continental estadounidense. Esto se debe a la desconfianza de Assange hacia el gobierno estadounidense, al punto de temer por su vida. Logísticamente, las Islas Marianas están más cerca de Australia, facilitando su retorno tras la audiencia.

WikiLeaks publicó un comunicado el martes en X, indicando que la liberación de Assange es el resultado de una campaña global y prolongadas negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

