Unboxing: Audífonos Oppo Enco Air y primeras impresiones

Los Oppo Enco Air que llegan a completar el ecosistema de la marca en Colombia son los primeros audífonos True Wireless certificados en alto desempeño y baja latencia por TÜV Rheinland, de acuerdo con la empresa. Esta tecnología evitaría escenarios con demoras entre la visualización de los gráficos y la reproducción del sonido. En nuestro país tienen un costo de $389.900 pesos colombianos.

En ENTER.CO tuvimos la oportunidad de tener los Oppo Enco Air en nuestras manos y queremos compartir con ustedes qué viene dentro de su caja y qué nos parecieron.

¿Qué trae en su caja?

Al abrir la caja de los Oppo Encore Air encontramos el estuche de los audífonos, en Colombia solo está el color blanco y está hecho de plástico. Al abrirla encontramos los audífonos (Galería de imágenes, dar clic para ver detalle).

Debajo de los audífonos encontramos los documentos que acompañan a los audífonos, un manual para el usuario y documentos de garantía:

En una caja interna, encontramos un cable de carga de USB a USB-C que tiene 7 centímetros de largo.

Primeras impresiones de los Oppo Encore Air

La carcasa de los Oppo Encore Air es de plástico y se siente liviana y frágil; sin embargo, después de cargarlos en el bolsillo trasero del pantalón y guardarlos en una maleta sin mucha protección aguanto, lo que puede demostrar que a pesar de la percepción que tengamos son resistentes.

Algo que nos llamó la atención es que nos conectó mucho más fácil a dispositivos iOS que a Android (un Samsung Galaxy S20 FE y un Realme 6i), con estos últimos tuvimos que descargar la aplicación ‘HeyMelody’ de Oppo, que permite configurar los audífonos y hacer el procesos de conexión. Después de descargar la aplicación, el emparejamiento fue sencillo. Con el Reno 5 Lite la conexión fue mucho más sencilla que en los otros Android.

En cuanto a la calidad de sonido, no encontramos mayores detalles a criticar o validar. Los audífonos tienen un sonido estándar, no es metálico o de baja calidad; tampoco vamos a encontrar los mejores bajos o calidad, pero por el precio que pagarías si adquieres estos audífonos es bueno. Vale la pena resaltar; además, que los controles táctiles no son súper sensibles, en esta gama de precios, me he encontrado con algunos que el roce del cabello pausa la música (para los que lo tenemos largo, es frustrante cuando esto pasa) o inclusive cuando movemos la cabeza.

En cuanto a los certificados en alto desempeño y baja latencia por TÜV Rheinland, la carga inicial de los audífonos me duro aproximadamente siete a ocho horas _entre escuchar música, recibir llamadas y jugar por dos horas– y dure una semana sin necesidad de cargar el estuche; después de usarlos para ver la duración de la carga los use una a dos horas diarias. Una vez se descargaron los audífonos y la carcasa, tomó un poco más de 45 minutos para que los audífonos cargaran al 100 % y el estuche cargó en 40 minutos. Sin embargo, vale la pena resaltar que en tan solo 10 minutos el estuche cargo a 70 %. Finalmente, jugando ‘Call Of Duty’ después de dos horas se sienten calientes, pero no es imposible seguirlos usando.

Imágenes: ENTER.CO.