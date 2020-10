Un router hoy tiene que hacer algo más que conectar a Internet

De antaño son los días en los que nos conformábamos con un router que mejorara la velocidad. Hoy, lo que buscamos, son funciones extra.

Me sorprende que lo primero que vuele de los estantes en Colombia al momento de que haya una oferta en tecnología sean los televisores y no los routers. El país tiene muchos TV, pero la cantidad de routers en los hogares que estén a la altura de una conexión decente es mínima. De hecho, muchas familias primero exploran otras opciones como cambiar su plan u operador antes de intentar la posibilidad de modernizar su router. Pero lo que muchos pueden no considerar al momento de investigar es que hoy no basta con encontrar uno que estabilice las conexiones. Es necesario buscar algo más.

Para ilustrar nuestro punto utilizaremos como ejemplo el Huawei WiFi AX3 que, de hecho, reseñamos hace poco. El router tiene un costo de 329.000 pesos, por lo que además se encuentra en un rango de precio útil para realizar futuras comparaciones.

Soporte para múltiples conexiones y administración de ellas

Antes, a lo sumo, había un equipo conectado a la red o WiFi de un hogar, usualmente el computador familiar. Ahora, suelen ser más de una decena: consolas de videojuegos, celulares, parlantes inteligentes, televisores, altavoces, tabletas, portátiles, entre otros. La tarea del módem ya no puede ser solo el entregar el internet, sino que además debe soportar y manejar múltiples dispositivos.

Por ejemplo, el Huawei WiFi AX3 es compatible con la tecnología OFDMA multiusuario. Esto ha pasado a ser un requisito, pues permite que el router envíe datos, de manera simultánea, a varios dispositivos (en el caso del WiFi AX3 su capacidad teórica es con 4 dispositivos en redes 2.4 GHz y 16 equipos en redes 5GHz.).

También es importante verificar si el módem cuenta con funciones de administración de recursos dependiendo del uso que se le esté danto al Internet. Esto es porque cada usuario requiere de más o menos recursos. No es lo mismo que conectarse a una red para bajar un torrent, realizar una videollamada, jugar una partida en línea o ver videos en YouTube. Regresando al Huawei WiFi AX3, este router cuenta con una tecnología que le permite identificar estos usos y de esta manera priorizar las conexiones que necesitan más o menos ancho de banda.

La seguridad es lo primero

Por supuesto, otro elemento importante es la seguridad. Las conexiones inalámbricas se pueden convertir en un punto de acceso para personas no deseadas. Los ataques a estas redes son mucho más comunes de lo que se cree y contar con un router desactualizado puede ser lo mismo que dejar la puerta de tu casa abierta. ¿Qué hay que buscar entonces? Routers como el Huawei WiFi AX3 cuentan hoy con zonas de seguridad y funciones, como es el cracking WI-Fi bruce-force, que protege la red de ataques e ingresos no autorizados.

En el tema de las contraseñas, una de las funciones más útiles que hoy existen son aquellas que, de entrada, evitan su uso. Por ejemplo, el Huawei WiFi AX3 cuenta con una función de NFC que permite que un equipo Android se conecte a la red utilizando este tipo de conexión (lo único que hay que hacer es acercar el equipo a la zona NFC en el módem). Es una forma fácil de evitar entregar la contraseña o incluso recurrir a opciones más ‘arcaicas’ como es tenerla anotada para no olvidarla cada vez que llega una visita.

Verificar el alcance y potencia de los router

Por supuesto, el punto más vital siempre será el verificar que el router sirva para poder mejorar la conexión en el hogar. Por eso, es importante verificar cuál es su alcance y potencia, así como preguntar sobre su capacidad de atravesar estructuras. En la mayoría de casos, el primer obstáculo que tienen que pasar los routers son las paredes de las habitaciones.

¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta? Lo primero es verificar cuál es su capacidad de ancho de banda. En el caso del Huawei WiFi AX3 tenemos cuenta con capacidad para un ancho de banda de frecuencia de 1024-QAM y 160 MHz. También es importante verificar cuál es el procesador o SoC que utiliza el router. Al mirar la ficha técnica del ya mencionado AX3, nos encontramos con una CPU Gigahome de cuatro núcleos y alta potencia, que está precisamente diseñada para conexiones de hogar. También sugerimos verificar elementos como la ventilación, número de puertos y la interfaz del router.

Por último, sugerimos verificar si el router a comprar es compatible para realizar redes mesh. Para aquellos que desconozcan el término, así se llama a la construcción de redes que utilizan routers viejos o desactualizados como satélites para mejorar la señal en ciertos lugares. Supongamos que instalas un router como el Huawei WiFi AX3 en tu estudio, pero quieres mejorar la recepción en tu cocina. Si tienes un router que ya no vayas a utilizar de Huawei, puedes activarlo como un punto satélite (presionando el botón ‘H’ en la parte de atrás).