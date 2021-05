Según rumores los AirPods 3 llegarían la próxima semana

Antes de emocionarlos, vamos a ser sinceros. Los medios y expertos aseguran que los rumores son demasiado débiles, pero nada perdemos con ilusionarnos un poco, así que aquí va: los AirPods 3 se lanzarían el próximo 18 de mayo. No tendremos evento Apple, en su lugar se espera que su anuncio se haga a través de una nota de prensa junto a nuevas funcionalidades que llegarían a Apple Music.

Desde el 2019 Apple no ha presentado una nueva generación de AirPods, en esa ocasión también lo hizo por un anunció de prensa, por lo que la forma en que se haría este lanzamiento puede estar correcto. De acuerdo con los rumores, los nuevos AirPods 3 tendrían un diseño muy similar a los AirPods Pro, pero no tendrían ciertas funcionalidades; por ejemplo, la cancelación de ruido exterior (Noise cancelling), señala el portal Macrumors.

También te puede interesar: Nuevos AirPods: Apple sigue con sus estrenos de esta semana.

Apple Music se prepara para Hi-Fi

De acuerdo con los tumores, ese mismo día, Apple anunciaría cambios en Apple Music. Entre ellos una nueva funcionalidad de audio de alta fidelidad, aunque aún no se conoce si cobrará más por esta o todos los usuarios tendrán acceso. El portal 9 to 5 mac resalta que la beta de iOS 14.6 tiene muestras de que cuando esta actualización se haga pública se habría anunciado esta funcionalidad y los AirPods 3. Por lo que no se puede descartar por completo los rumores.

Imagen: Apple.