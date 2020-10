Matepad 10.4 y WiFi AX3: Huawei le apuesta a la oficina en casa

Los dos nuevos equipos de Huawei son parte de su más reciente acercamiento a la creación de una oficina en casa 100% Huawei.

Durante mucho tiempo Huawei fue conocida en Colombia por sus celulares. Lo que tiene sentido, considerando que sus dispositivos presentaron una variedad importante en costos, especificaciones y funciones en todas las gamas. Pero la compañía en 2020 ha ampliado su estrategia. Algo lógico, pues aunque este año seguimos utilizando sus celulares, hay una demanda mayor por dispositivos para la oficina en casa.

En el más reciente trimestre de 2020, Huawei ha presentado dos nuevos equipos en particular, que están pensados para la oficina en casa: su nueva Matepad 10.4 y el router WiFi AX3. El primero es una tableta que fue creada como un complemento perfecto para las tareas del día a día, mientras que el segundo busca brindar mejores opciones de conexión a aquellos que necesitan una red estable todo el día y que dependen del internet en todos sus dispositivos para cumplir sus tareas.

WiFi AX3

Trabajar en casa significa estar conectado todo el día. Las reuniones se hacen por video llamada, las nuevas tareas se asignan en Trello o por correo electrónico, los documentos son pasados a través de WeTransfer. Así que si hay algo que no pueda fallar en la oficina en casa es una buena conexión a Internet. Por desgracia, muchos de los módems que son instalados por los operadores de Internet no están diseñados para soportar estas cargas.

Huawei también es conocida por sus soluciones de conectividad. El WiFi AX3 es su propuesta de routers para hogar en 2020. Con un precio de 329.000 pesos, se trata de una opción interesante para aquellos que desean modernizar las redes en su hogar. Esto no ocurre solamente por el cambio del router, sino porque también está diseñado para construir redes Mesh. En caso de que no estés familiarizado con el término, se trata de utilizar routers antiguos para que sirvan como satélites del router principal y, de esa manera, mejoren la señal en ciertas zonas donde pude no ser tan buena.

También cuenta con otras funciones interesantes. Por ejemplo, tiene un lector de NFC, de manera que es posible conectar cualquier dispositivo Android con NFC acercándolo al punto adecuado en el router. Otro elemento interesante es que también es capaz de soportar diversos dispositivos en la misma red, así como asignarles el ancho de banda adecuado dependiendo del uso que le estén dando.

Matepad 10.4

Aunque se ha pronosticado la ‘extinción’ de las tabletas por años, lo cierto es que siguen siendo tan útiles y presentes en las tareas del día a día como un computador o una laptop. Y, precisamente, una de las mejores que ha llegado en 2020 es la Matepad 10.4. Es un dispositivo con procesador Kirin 810, dos configuraciones de 4/6GB (RAM) y 128GB/64GB (capacidad de almacenamiento), batería de 7250 mAh y una pantalla IPS LCD de 10.4 pulgadas con resolución de 1200 x 2000 pixeles.

Quizás el elemento más interesante de esta tableta está en las funciones integradas que tiene para servir como complemento de las tareas en la oficina en casa. Su uso más práctico es como herramienta multitarea, gracias sus opciones de ventana múltiple. Es posible abrir dos y dividir la pantalla o minimizar una mientras que otra app ocupa la totalidad de sus 10.4 pulgadas. También cuenta con modos de lectura (necesarios hoy que pasamos más de 12 horas frente a diferentes pantallas) y una independencia de hasta cuatro días gracias a su batería, lo que se agradece en la actualidad donde se suelen tener más equipos conectados y ocupando las tomas de la casa.