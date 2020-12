Evaluación: Instax Square SQ1

Fujifilm y sus cámaras instantáneas son muy populares cuando hablamos de cámaras análogas. Una de las razones es porque son fáciles de usar. Para muchos se trata de apuntar a través del visor y presionar el botón para obtener un papel que nos mostrará una foto después de 90 segundos.

La nueva Instax Square SQ1 llegó la semana pasada de manera oficial a Colombia, y para los amantes de la Mini 11, pero que quisieran tener un formato más grande de fotografía, esta es la cámara perfecta.

La Instax Square SQ1 tiene una serie de mejoras frente a sus antecesoras y sigue siendo amigable con el bolsillo. A la redacción de ENTER.CO llegó la versión en azul y tuvimos la oportunidad de probarla por algunos días. Para conocer su precio y qué trae en la caja, puedes visitar este enlace.

Una cámara fácil de usar para todo el mundo

La principal característica de la Instax Square SQ1 es que es mucho más fácil de usar, ahora hay menos posibilidad de arruinar una foto porque la exposición se hace de manera automática. La única razón para mover el lente es para activar la función macro o selfie (30 a 50 cm de distancia) y la configuración normal.

Para las personas que no saben sobre fotografía, lo que ven a través del visor será lo que vean en el papel, tal vez con alguna sorpresa.

Otro de los puntos positivos de la cámara es que no se necesita leer las instrucciones para entender cómo usarla. Las pilas, que vienen incluidas en la caja tienen una duración larga. Por ejemplo, en mi Mini se acabaron después de tres años, claro, el uso que le damos a esta cámara no es diario por lo que no es sorpresa exactamente, pero es bueno saber que no necesitas estar cambiando constantemente. En la caja dice que la Instax Square SQ1 necesitará cambio de pilas alrededor del cartucho (papel fotográfico) número 30.

El cambio de los cartuchos también es muy fácil, no tiene complicaciones y las personas que tienen por primera vez una de estas cámaras en sus manos no necesitará ayuda entendiendo que se debe hacer.

La cámara tiene un contador que va de 10 a 0 a medida que vamos gastando el papel.

Mejoras en la exposición y contraste de la Instax Square SQ1

La Instax Square SQ1 tiene exposición automática. Esto quiere decir que aunque el flash siempre se dispara, ahora la cámara mide automáticamente la cantidad de luz que entra y ajusta el nivel. Esto evita que dañemos más de una de las fotografías, algo que puede pasar constantemente con la Instax Mini, ya que tienes que escogerlo manualmente.

En luz de día, la cámara responde de manera adecuada, las fotos no crean con sobreexposición y tiene buen contraste. la siguiente foto fue tomada en un día de sol:

Normalmente, este tipo de fotografías me quedaban sobreexpuestas sin importar la configuración que pusiera en la Mini, hace que es una gran mejora en comparación con sus antecesoras.

En casos de poca luz, la exposición no es mala. La siguiente foto fue tomada en la oscuridad, sin ninguna luz prendida y en un lugar donde no entra iluminación de la calle:

Probablemente, el blanco de las paredes creo mucho más contraste en la fotografía. En otra prueba que hicimos solo se ven las caras, pero no el fondo o el detalle de la ropa.

Mejor para selfie, no tanto para macro

Esta no es la primera vez que las cámaras incluyen espejo para hacerse selfie, aunque puede tomar un tiempo aprender la distancia correcta y ajustar lo que se quiere y lo que se ve en el espejo.

Esta funcionalidad también se usa para tomar fotos macro. Lamentablemente, no logré tomar una foto que funcionará, y teniendo en cuenta que el papel es limitado decidí dejar de intentarlo:

Todas quedaron desenfocadas o borrosas sin importar la distancia. Hicimos pruebas de 30 y 50 centímetros sin lograr una imagen clara.

Conclusiones

Las Instax de Fujifilm tiene muy pocos peros, las cámaras son sencillas de usar. Es precisamente esta simplicidad la que genera fallas, por ejemplo, que siempre esté activo el flash o tener que gastar unos cuantos papeles tratando de entender la función macro de la cámara.

El cartucho tiene un costo de $61.900 pesos y trae 20 papeles. Aunque el amor a lo análogo está en no saber de manera precisa cuál será el resultado final, arruinar uno de los papeles o no obtener el resultado deseado puede llegar a ser frustrante. Pero ese también es uno de los encantos de las cámaras Instantáneas.

